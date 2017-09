TIPSPORT LIGA: Motorom nováčika z Detvy má byť kolektívny výkon

Na snímke vľavo tréner Detvy Miroslav Chudý v zápase 1. kola Tipsport ligy v hokeji HC Košice – HC 07 ORIN Detva v Košiciach 8. septembra 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Detva 9. septembra (TASR) - Namiesto hry mačky s myšou ponúkol zápas 1. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi Košicami a Detvou vyrovnaný súboj. Domáci v ňom síce mali prevahu, ale nováčik z Detvy vo svojom historicky prvom zápase v najvyššej súťaži obstál. Iba tesná výhra favorita 1:0 bola aj výsledkom kolektívnej hry hostí, ktorí chcú byť v lige rovnocenným súperom pre všetky tímy.uviedol po zápase útočník Detvy Ladislav Ščurko. Krídelník prvej formácie sa v stretnutí viackrát dostal do blízkosti košického brankára Lundströma, svoje šance však nepremenil rovnako ako všetci jeho spoluhráči.Nováčik sa vo svojom debute presvedčil, že bez gólov sa nedá vyhrať a tak mu k víťazstvu nestačila ani skvelá 97,44-percentná úspešnosť zásahov brankára Adama Nagya.poznamenal Nagy k zápasu.Slovenský brankár dostal prednosť pred Mattom Laroseom a skvelým výkonom potešil aj trénera Miroslava Chudého. Jeho zverenci pritom necestovali do Košíc s veľkými očami, jednoznačným favoritom zápasu boli domáci. Nechýbalo však veľa a zrodilo by sa prekvapenie.poznamenal Adam Nagy.