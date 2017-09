TIPSPORT LIGA: Nitra rozdrvila Zvolen, Trenčín vyhral v Poprade

Darian Dzurzynsky zo Zvolena (vľavo) a Tomáš Mikuš z Nitry v zápase 2. kola hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HKM Zvolen 10. augusta 2017 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Nitra - HKM Zvolen 6:1 (1:1, 0:0, 5:0)

Góly: 5. Luciani (Blackwater), 47. Mikúš (Rais, Krištof), 50. Paulovič (Šiška, Friedmann), 51. Paulovič, 55. Krištof (Paulovič), 57. Blackwater (Friedmann) - 9. Matis. Rozhodovali: Lokšík, Stano - Šefčík, Junek, vylúčení: 4:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 4:5, 3033 divákov.



Zostavy:

Nitra: Hartzell - Mezei, Rais, Pupák, Kováčik, Ordzovenský, Hruška, Korím, Kuzma – Šiška, Krištof, Paulovič - Mikúš, Blackwater, Luciani - Kutálek, Šille, Ručkay - Rzavský, Friedmann, Štumpf



Zvolen: Šimko – Hraško, Ross, Bokroš, Wharton, Drgoň, Ivan, Andersons, Török – Dziurzynski, Coffman, Chovan - Obdržálek, Kytnár, Asuchak - Matis, Jurík, Rajsov - Kelemen, Fekiač, Síkela

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Góly: 6. Matúš Paločko (Heizer, 15. Lichanec (König) - 6. Varga (Hlinka, Cebák), 7. Dlouhý (Bezúch, Gašparovič), 58. Bezúch (Cebák, Radivojevič). Rozhodovali: Kubuš, Baluška – Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 2:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1208 divákov.



Zostavy:

Poprad: Corbeil – König, D. Brejčák, Fabian, McDowell, Zadražil, Dinda, Šterbák, Ignatov – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Matúš Paločko, Heizer, Vandas – Bondra, Matej Paločko, Abdul – Bogoslovskij, Ježek, Lichanec



Trenčín: Valent – Romančík, Starosta, Cebák, Frühauf, Holenda, Bohunický, Briestenský, Pač – Mikula, Ölvecký, Radivojevič – Varga, Bulík, Hlinka – Gašparovič, Dlouhý, Bezúch – D. Hudec, J. Švec, Sojčík

Nitra 10. septembra (TASR) - Domáci hráči mali výborný nástup do stretnutia. Aktívnou hrou si hneď v úvode vypýtali dva fauly, prvú presilovku pri vylúčení Coffmana ešte nevyužili, ale druhú pri vylúčení Rajsova už áno. Luciani v 5. minúte ušiel obrane hostí a poslal puk pomedzi betóny brankára Šimka. Zvolenčania postupne vyrovnali hru a v 9. minúte sa im podarilo aj zrovnať skóre zásluhou Matisa, ktorý strelou švihom prekonal Hartzella. Ten istý hráč mohol streliť aj druhý gól hostí, ale domáci brankár dobre zakročil.Diváci boli potom svedkami niekoľko prečíslení na oboch stranách, ktoré ale nepriniesli zmenu skóre. V druhej tretine mali obe mužstvá viacero dobrých možností na skórovanie predovšetkým v presilových hrách, brankári však boli pozorní. Hartzell v polovici zápasu skvele zasiahol proti osamotenému Whartonovi a na konci tretiny ho zachránila žŕdka.Nitra rozhodla o svojom triumfe v 3. tretine, v ktorej vygradovala svoj výkon a nasúkala hosťom päť gólov. Najprv v 47. minúte poslal vicemajstra druhýkrát v zápase do vedenia T. Mikúš. V 50. min. sa snažil Šimko vypichnúť puk, ale Paulovič bol k nemu bližšie a pohodlne upravil na 3:1. O minútu neskôr ten istý hráč zvýšil už na rozdiel troch gólov. Paulovič vyšperkoval svoj výkon v 55. minúte prihrávkou na Krištofa, ktorý z úniku prekonal Šimka. Dielo zvolenskej skazy zavŕšil v 57. minúte Blackwater - 6:1.Poprad 10. septembra (TASR) - Už po 20 sekundách hry mohol otvoriť skóre domáci Štrauch a vzápätí po ňom Mlynarovič, ale i zásluhou faulu Branka Radivojeviča si brankár Trenčína Valent udržal čisté konto. Skóre napokon otvoril v 6. minúte Matúš Paločko, keď sa aj so šťastím dokázal presadiť v náznaku úniku 2:1 a poslal Poprad do vedenia. "Vojaci" ale vyrovnali ihneď po buly. Domáci zabudli na voľného Tibora Vargu medzi kruhmi a ten sa nemýlil - 1:1. Popradčanov rýchly gól zaskočil a o 23 sekúnd od vyrovnania už prehrávali zásahom Dlouhého po parádnej prihrávke Bezúcha. Nerozhodný stav 2:2 po prvej tretine zariadil na začiatku 15. minúty Lichanec, ktorého do samostatného úniku vo vlastnom oslabení uvoľnil obranca König.Gólové tempo v druhej časti hry opadlo. V hre na oboch stranách sa objavovali veľké nepresnosti a hrubé chyby. Po jednej domáceho zadáka Zadražila zaváhal Bulík. Hostí trápil najmä prvý popradský útok, ale ani jednu zo Svitanových akcií nedokázali Štrauch a ani Mlynarovič dotiahnuť do gólovej koncovky. "Kamzíci" s pribúdajúcimi minútami stupňovali svoj tlak a chvíľami Trenčania nevedeli, kam skôr skočiť. V závere tretiny mali popradskí hráči výhodu dvoch presiloviek, ale na pozorných "vojakov" nič nevymysleli. Tesne pred koncom tretiny po zrážke s Bulíkom skončil v šatni zranený König a domáci hrali presilovku o dvoch hráčov. Tú si preniesli aj do tretieho dejstva.Hostia napokon oslabenie o dvoch hráčov prečkali bez ujmy a úspešne čelili aj ďalšej domácej presilovke. Keď naskočil na ľad faulujúci Pač, Trenčania sa na brankára domácich rútili v trojici. Pač ale namiesto prihrávky zvolil strelu, ktorú Corbeil vyrazil do rohu klziska. S blížiacim sa koncom riadneho hracieho času pribúdala na ľade s rastúcim počtom osobných súbojov nervozita. V 56. minúte sa kľúčovým zákrokom prezentoval Corbeil, keď v páde zabránil skórovať v čistej šanci hosťujúcemu Rehákovi. Trenčín ale naďalej stupňoval svoju aktivitu, ktorá bola odmenená v 58. minúte. Cebákovu strelu od modrej dorazil do siete Bezúch - 2:3. Hostia si tak spod Tatier vezú tri body.