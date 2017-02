TIPSPORT LIGA: Nové Zámky prehrali s Martinom

Na archívnej snímke radosť hráčov Nových Zámkov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

HC Nové Zámky - MHC Martin 1:2 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 52. Paulovič (Saarinen, Drtina) - 19. Markovič (Koyš, Rusina), rozh. nájazd: Koyš. Rozhodovali: Fridrich, Jonák - Vyšný, Synek, vylúčení: 4:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 865 divákov



Zostavy:



Nové Zámky: Lundström - Cardwell, Drtina, M. Chovan, Sandgren, Denis Rehák, Mäkinen, Maier, Pitule - Paulovič, Kytnár, Saarinen - Hujsa, Novotný, McParland - Lelkeš, Čaládi, Fábry - Tibenský, Dominik Rehák, Dubec



Martin: Corbeil – Rusina, Pulli, Brňák, Pacalaj, Dvořák, König – Koyš, Heizer, Markovič - Varga, Galamboš, Korostin – Surovka, Dlouhý, Pokrivčák – Dírer, Jurášek, Rzavský



Štefan Mikeš Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



Štefan Mikeš, tréner Nových Zámkov: "Bol to obojstranne bojovný výkon. Stále ma škrie tá istá pesnička, dostaneme sa do šancí, no nevieme dať gól. Samozrejme, mali by sme si utvárať viac šancí a byť chytrejší a priebojnejší v streleckom území. To znamená, že treba ešte pridať nejaké príležitosti. Medzihry máme dobré, ale s jedným gólom je ťažko vyhrávať. Je to stále to isté. Je ťažko sa naučiť strieľať góly, to musí prísť. To sa v kolektíve treba učiť alebo to jednoducho vedieť. To sa nenaučíme za mesiac. Tam máme stále pretrvávajúce problémy. Musím však aj povedať, že zápas sme nezačali tak, ako sme ho dokončili. Na začiatku sme herne boli trošku nervózni, nič nám nevychádzalo, dovoľovali sme súperovi až príliš veľa, hlavne dostávať sa do protiútokov. Výkon však postupne rástol a bolo vidieť, ako sme po strelení gólu ožili. Sebadôvera stúpla, bolo vidieť, že sme začali lietať na ľade. To znamená, že je to aj v hlave, ale vyčítať hráčom, že by sa nesnažili, to nemôžem. Niektoré herné situácie skresľovala aj kvalita ľadu, ale to mali oba tímy rovnaké."



Na snímke tréner Martina Pavel Paukovček v 11. kole hokejovej Tipsport Ligy HK Poprad - MHC Martin v Poprade 9. októbra 2016. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš



Pavel Paukovček, tréner Martina: "V podstate to bolo pokračovanie zápasu z Martina. Videli sme znovu bojovné stretnutie o každý kúsok ľadu. V kritických chvíľach nás podržal brankár Corbeil a zápas došiel do predĺženia, v ktorom sme boli šťastnejší. Ďakujem chlapcom za krásny narodeninový darček a takisto sa chcem poďakovať divákom, ktorí merali 3,5-hodinovú cestu a pripravili nám domáce prostredie."

Nové Zámky 10. februára (TASR) - Zápas sa začal v rýchlom tempe, ako prví vážnejšie pohrozili hostia, keď sa zoči voči domácemu brankárovi ocitol Galamboš, no neuspel. Na druhej strane odpovedal svojím pokusom Saarinen, tiež nedal. Následne sa nepresadili ani Korostin či Kytnár, ktorý zaváhal vo veľkej šanci rovno pred martinským brankárom. Vo veľkej príležitosti sa ocitol i domáci Dubec, ktorý z otočky takmer dostal puk za Corbeilov chrbát. V 11. minúte sa do ďalšej obrovskej šance dostali domáci, konkrétne Kytnár vypálil spomedzi kruhov, ale len do brankára. O tri minúty neskôr sa do seba pustili domáci Dubec s brankárom hostí Corbeilom. Obom tímom dali dvojminútové tresty, Novozámčania sa však o niekoľko sekúnd neskôr dopustili faulu a Martin dostal možnosť presilovej hry 4 na 3. Krátko po jej konci predviedol šikovnú strelu švihom Rzavský, no Lundström bol pozorný. V 19. minúte nakoniec padol aj gól, keď sa pri avizovanom vylúčení domácich presadil zblízka Markovič.Na začiatku druhej tretiny sa dostali do dobrých príležitostí Hujsa aj Dírer, ani jeden však neskóroval. Aj v tomto dejstve pokračoval rýchly hokej s príležitosťami na oboch stranách. V 32. minúte vymysleli domáci peknú akciu, na konci ktorej bol Kytnár, namiesto gólu však putoval na trestnú lavicu domáci Cardwell. Veľmi peknú akciu na jeden dotyk predviedli o tri minúty aj hostia, rovnako bez gólového efektu. Následne vynikajúco zasiahol ľavým betónom Lundström pri Korostinovom zakončení zblízka. Streliť gól mohol aj Čaládi, obrana hostí bola však proti.Po troch minútach tretej tretiny sa mohol pri vylúčení Pituleho presadiť Pokryvčák, poskakujúci puk pri Lundströmovej žrdi však nezasiahol. Na druhej strane putoval na trestnú lavicu Pacalaj, čo využil na svoj prienik po pravom krídle Novotný. Gól sa mu však streliť nepodarilo, rovnako ako z následnej dorážky Čaládimu. Osem a pol minúty pred koncom riadneho hracieho času sa presadili aj Novozámčania, keď z otočky skóroval Paulovič. Tento moment domácim dodal sily, no do konca tretej tretiny sa už nič neudialo a tak nasledovalo predĺženie.V ňom unikol hosťujúci Brňák, no ani na dvakrát neprekonal domáceho brankára. Na druhej strane sa nedokázala presadiť dvojica Saarinen - Drtina, duel tak dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých rozhodol Koyš.