Tipsport liga: Nové Zámky zdolali Košice

Na snímke zľava Peter Šišovský (Zvolen), Tomáš Starosta a Ladislav Romančík (obajaTrenčín) v zápase 17. kola Tipsport ligy v hokeji HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 1. novembra 2017 vo Zvolene. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko



HC Nové Zámky - HC Košice 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)



Góly: 6. Plašil (Cetkovský, Zbořil), 18. Prapavessis (Salija, Varga), 46. Zbořil (Hruška, Cetkovský), 47. Varga (Lantoši, Salija), 52. Rajenko (Monja) – 10. Petráš (Pacan), 28. Michalčin, 58. Šoltés (Nagy). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Výleta, Gegáň, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1152 divákov



Zostavy:



Nové Zámky: Kováč – M. Novák, Plášil, M. Jass, Hruška, Prapavessis, Salija, Šimek, D. Novák – Škoda, Špirko, Fábry – Monja, Dubinin, Rajenko - Zbořil, Novotný, Cetkovský – Varga, Šimun, Lantoši



Košice: Lundström – Pulli, Kessel, Bača, Čížek, Šedivý, Dudáš, Michalčin, Matejka – Nagy, Boltun, Hričina – Koyš, Hovorka, Kafka – Šoltés, Pacan, Klíma – Petráš, Suja, Vrábeľ



Ladislav Lubina, tréner Nových Zámkov: "Som spokojný, že sa nám zase podarilo prerušiť šnúru neúspešných výsledkov. Konečne sme doma zvíťazili a máme väčší pokoj na prácu do konca tohto hracieho obdobia, teda na piatkový a nedeľný zápas. Urobíme maximum, aby sme v týchto zápasoch získali nejaké body a zostali v kontakte s tímami, ktoré sú v tabuľke pred nami."



Milan Jančuška, tréner Košíc: "Nie som spokojný s výkonom ani výsledkom. Za vyrovnaného stavu sme pred koncom druhej tretiny dali žrď a mohli sme ísť do vedenia a možno by sa zápas skončil ináč. Spokojný som iba so štvrtou päťkou a to je príliš málo, aby sme uspeli. Veľa individuálnych chýb nás pripravilo o body."

Nové Zámky 1. novembra (TASR) - Nové Zámky zdolali Košice v 17. kole navyššej hokejovej súťaže na Slovensku.Už v 2. minúte sa dostal do sľubnej príležitosti Jass, no jeho švih z pravého kruhu neuspel. Následne Novotný nabil Salijovi, ten však príklepom neprekonal košického brankára. Domáci boli od úvodných minút aktívnejšie mužstvo, čo v 6. minúte potvrdil Plašil po tom, ako mu puk ideálne krížnou prihrávkou naservíroval Cetkovský. Vyrovnať mohol Michalčin, so strelou však dlho váhal. Uspieť sa podarilo o niekoľko sekúnd neskôr Petrášovi, ktorý tiesnený dokázal využiť svoj nájazd. Hostí mohol poslať do vedenia Nagy, Kováč však jeho zakončenie z bezprostrednej blízkosti pokryl. V závere prvej tretiny hrali domáci dve presilovky v krátkom slede. Kým tú prvú neodohrali ideálne, tú druhú sa im už podarilo využiť. Príklepom sa už po štrnástich sekundách presadil Prapavessis.V druhej tretine si v útočnom pásme vybojoval puk Lantoši, natlačil sa pred Lundströma, no puk poslal len do jeho hrude. Na druhej strane minul z ľavého kruhu Kováčovu bránku Nagy. Novozámčania mohli pridať tretí gól, Novotný však nedokázal vylákať košického brankára a poslal puk len do jeho chráničov. V 28. minúte sa dostal k puku na útočnej modrej čiare Michalčin, bez väčšieho váhania ho napálil na novozámockú bránku a strela, do ktorej vložil hokejku ešte jeden z domácich hráčov, skončila za Kováčovým chrbtom. Svoj druhý zásah mohol pridať domáci Prapavessis, no strelu po Cetkovského prihrávke poslal ponad košickú bránku. Krátko nato sa predral košickou obranou Lantoši, jeho bekhendu však chýbala razancia. Aj Košičania mohli ísť do vedenia, Nagyho švih ale tesne minul pravú Kováčovu žrď.Od úvodu tretej tretiny sa hra prelievala zo strany na stranu. Do dobrého zakončenia sa mohol dostať košický Pacan, v poslednej chvíli mu puk vypichol Michal Novák. O minútu neskôr rozjasal domácich divákov Zbořil, ktorý dorazil do bránky Hruškovu strelu. Prešlo len niekoľko sekúnd a Zbořila napodobnil Varga, ktorý zakončil do odkrytej brány po tom, ako košický brankár zneškodnil Lantošiho samostatný nájazd. To zo strany Novozámčanov nebolo všetko, osem minút pred koncom duelu zafungovala ruská spolupráca a po Rajenkovej prihrávke rozvlnil sieť Monja. Za Košice ksorigoval stav necelé tri minúty pred koncom Šoltés. Skóre tohto zápasu mohol uzavrieť domáci Novotný, no jeho pokus zastavila Lundströmova žrď.