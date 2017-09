TIPSPORT LIGA: SR 20 zdolala po nájazdoch Liptovský Mikuláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

HK Orange 20 - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Jaško (Kundrík, Matejovič), 58. Jaško (Kundrik), rozh. nájazd premenil Musliu - 53. M. Sukeľ (Uram), 57. Bača, rozhodovali: Goga, Jonák – Gegáň, Synek, vylúčení: 6:2 na 2 min. presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0



HK Orange 20: Durný – Hílek, Dlapka, Švarc, Zeleňák, Matejovič, Kuna, Hedera, Krempaský – Mesaroš, Jaško, Marcinek – Vybíral, Čacho, Vašaš – Smolka, Šmída, Václav – Musliu, Bjalončík, Múčka

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Mezovský, Nádašdi, Suchý, Kuráli, Pacalaj, Tabaček, Bača, Devečka – Uram, M. Sukeľ, Spilar - Kriška, Paukovček, Rapač - J. Sukel, Langhammer, Števuliak - Kabáč, Piatka, Laco

Piešťany 26. septembra (TASR) - Hokejisti slovenskej reprezentácie do 20 rokov si pripísali na svoje konto ďalšie body. V utorok si po samostatných nájazdoch prekvapujúco poradili s Liptovským Mikulášom.Liptáci sa mohli v 4. minúte ujať vedenia, Rapáč však sám zoči-voči Durnému neuspel. Hostia nič nevyťažili ani z dvoch presilových hier a v úvode druhej tretiny inkasovali. Kundrík získal puk v strednom pásme, potiahol ho a prihral Jaškovi, ktorý namieril pod ruku brankára Košarištana. Krátko na to mohli Mikulášania inkasovať druhýkrát, keď až traja domáci hráči sa ocitli pred Košarišťanom, no Valaš bekhendom minul. V 34. minúte nepremenil veľkú šancu na vyrovnanie Matúš Sukeľ, ktorý prestrelil bránku. Hostia následne nevyužili presilovku 5:3 a nepotrestali ani vylúčenie Zeleňáka, v 53. minúte však vyrovnali zásluhou Matúša Sukeľa. V 57. minúte nahodený puk Baču zaskočil Durného a Liptáci sa ujali vedenia, no pri následnej presilovke nechali uniknúť Jaška, ktorý sa preštrikoval cez troch súperov a zariadil predĺženie. V ňom gól nepadol a tak prišiel na rad nájazdový rozstrel, v ktorom o triumfe dvadsiatky rozhodol Kroni Musliu.