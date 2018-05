TIPSPORT LIGA: Útočník Samuel Buček sa vrátil do HK Nitra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Nitra 9. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Buček sa po 2,5 roku v zámorí vrátil do HK Nitra. S materským klubom sa dohodol na spolupráci pre sezónu 2018/2019 a už sa aj zapojil do prípravy s tímom. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Buček už v drese nitrianskeho A-mužstva odohral 26 zápasov v sezóne 2015/2016 a dosiahol v nich bilanciu 1 gól a 4 asistencie. Jeho ďalšie hokejové kroky smerovali do zámoria, kde pôsobil v tímoch Chicago Steel (USHL) a Shawinigan Cataractes (QMJHL). V drese Chicaga odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 54 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov (23+28). Na MS hráčov do 20 rokov odohral 5 zápasov s bilanciou 3+4.Nitriansky tím začal v stredu 9. májafázu prípravy na budúcu sezónu. Trénerovi Antonínovi Stavjaňovi sa na ňom hlásilo iba 11 hráčov - Danill Fomynikh, Mário Múčka, Marek Slovák, Branislav Mezei, Miroslav Pupák, Erik Čaládi, Lukáš Hrušík, Matúš Rais, Samuel Buček, Róbert Lantoši a Frederik Foltán.uviedol Stavjaňa pre klubovú stránku.