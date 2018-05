TIPSPORTLIGA: Nové Zámky Už nepočítajú s Novotným a Plášilom

Vladimír Škoda (vpravo) z Nových Zámkov, archívna snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 4. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Nové Zámky už nepočíta so službami trojice českých legionárov. Novú zmluvu neponúklo útočnej dvojici Štěpán Novotný – Vladimír Škoda, v tíme končí aj obranca Karel Plášil, ktorý nepristúpil na ponuku klubu. TASR o tom informoval športový manažér HC Nové Zámky Ladislav Branikovič.Novotný prišiel do Nových Zámkov spolu s Denisom Rehákom zo Žiliny počas sezóny 2016/2017 výmenou za obrancu Václava Čížeka. V ročníku 2017/2018 bol kapitán tímu a v 49 zápasoch si pripísal 21 kanadských bodov. V klube skončil aj Škoda, ktorému vedenie rovnako neponúklo predĺženie zmluvy.Bielo-zelený dres od nasledujúceho ročníka s najväčšou pravdepodobnosťou neoblečie ani Plášil. Dvadsaťštyriročný bek neakceptoval zamestnávateľov návrh nového kontraktu a po piatich rokoch sa vracia do rodného mesta, kde zabojuje o miesto na súpiske tamojšieho prvoligového tímu Motor České Budějovice. V 61 stretnutiach obohatil svoje štatistiky v Nových Zámkoch o 22 kanadských bodov. "oznámil Branikovič.Pre klub z južného Slovenska bude sezóna 2018/2019 v poradí treťou v najvyššej slovenskej súťaži.