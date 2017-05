Tipujúci z nemeckého Porýnia-Falcka vyhral v lotérii vyše 50 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. mája (TASR) - Tipujúci z nemeckej spolkovej krajiny Porýnie-Falcko získal pri najnovšom žrebovaní lotérie Eurojackpot hlavnú výhru vo výške 50,3 milióna eur. Oznámila to lotériová spoločnosť Westlotto, podľa ktorej ide o najvyššiu výhru, aká bola doposiaľ zaznamenaná v tejto časti Nemecka.Uvedená čiastka je výsledkom nárastu výšky tzv. jackpotu počas uplynulých šiestich týždňov. Majiteľovi tiketu z Porýnia-Falcka pri piatkovom žrebovaní vo fínskych Helsinkách priniesli šťastie čísla 3, 11, 13, 15, 23 a dodatkové "euročísla" 1 a 9.Vedľajšie výhry vo výške 228 137 eur smerujú v troch prípadoch takisto do Nemecka - dvakrát do Bavorska a jedenkrát do Severného Porýnia-Vestfálska -, ako aj po dvoch do Dánska a Fínska.Do lotérie Eurojackpot sa môžu zapojiť tipujúci v 17 európskych krajinách. Hlavnú výhru získa ten, kto uhádne päť z 50 a súčasne dve z desiatich čísiel. Pravdepodobnosť, že sa to niekomu podarí, je vyčíslená pomerom jedna ku 95 miliónom.