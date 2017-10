Tirolčania sa v referende postavili proti ZOH 2026 v Innsbrucku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 15. októbra (TASR) - Referendum o organizácii zimných olympijských hier 2026 v rakúskom Innsbrucku prinieslo zamietavý postoj občanov.Možnosť kandidatúry na ZOH 2026 zamietlo 53 percent hlasujúcich. Podľa prvotných plánov mali byť jednotlivé športy rozložené do existujúcich areálov v Tirolsku a južnom Nemecku. Innsbruck by tým pádom nemusel budovať takmer žiadnu novú infraštruktúru. Náklady na organizáciu olympiády mali predstavovať čiastku 1,175 miliardy eur.V krátkom čase ide o ďalší zamietavý postoj v referende, rovnaký výsledok malo hlasovanie v Hamburgu o organizácii OH 2024. O dejisku ZOH 2026 rozhodne Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v októbri 2019. Informovala agentúra DPA.