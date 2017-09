TIS: Najotvorenejšou samosprávou je trenčianska, na chvoste je košická

Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 28. septembra (TASR) – Najtransparentnejším samosprávnym krajom je v súčasnosti Trenčiansky kraj, naopak najhoršie je na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií Košický a Trnavský samosprávny kraj. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Transparency International Slovensko (TIS), vychádzali pritom z výsledkov svojho rebríčka transparentnosti samosprávnych krajov.Najlepší - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) dosiahol v celkovom hodnotení skóre 75 percent.informoval riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.doplnil.Predseda najlepšieho hodnoteného kraja Jaroslav Baška (Smer-SD), ktorý si na mieste prevzal ocenenie TIS, priznal, že po nástupe do vedenia TSK v roku 2013 bolo zvýšenie transparentnosti úradu jednou z hlavných úloh.uviedol Baška, ktorý sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa o výsledok zaslúžili.TSK vystriedal na prvom mieste banskobystrický VÚC.priblížil koordinátor pre samosprávny program TIS Michal Piško.Úplne na poslednom mieste skončil Košický samosprávny kraj (KSK) s najnižším skóre 48 percent, iba o pár desatiniek (48,6) je na tom podľa hodnotenia TIS lepšie Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Medzi najvýraznejšie pochybenia voči transparentnosti v prípade KSK považuje TIS vysoký podiel priamych zadaní pri verejných obstarávaniach.spresnil Piško.čo predstavuje sumu 150.000 eur ročne, nerobí ani výberové konania na miesta referentov či vedúcich oddelení," dodal Piško.Celkovo hodnotil TIS transparentnosť samosprávnych krajov v 11 oblastiach prostredníctvom 117 indikátorov. Dáta zbieral v období júl až september 2017.osvetlil výskumník TIS Mário Kajan.Najlepšie hodnotenia získali samosprávne kraje v oblastiach prístup k informáciám a financie a verejné obstarávanie, citeľný progres dosiahli podľa TIS aj v oblasti dopravnej politiky a účasti verejnosti na rozhodovaní.uviedol Kajan.Progres Trenčianskeho kraja 'potiahol' aj celkové skóre samosprávnych krajov, ktoré oproti rebríčku pred predchádzajúcimi voľbami do VÚC v roku 2013 zvýšili svoje skóre o vyše šesť percentuálnych bodov na 54,3 percenta.Podrobné informácie a výsledky hodnotenia možno nájsť na stránke samosprava.transparency.sk.