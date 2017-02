TIS:Tri štvrtiny samosprávnych novín obsahujú viac negatív ako pozitív

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) – Väčšina periodík, ktoré vydávajú samosprávy slúžia skôr na propagáciu primátorov a starostov, ako na užitočné, objektívne informovanie občanov a vyváženú diskusiu o samosprávnych témach. Vyplýva to z rebríčka Transparency International Slovensko (TIS), ktorý porovnáva verejnoprávny prínos periodík v 100 najväčších mestách na Slovensku, pričom do rebríčka napokon zahrnul 83 periodík, ktoré v aktuálnom volebnom období vyšli aspoň v piatich vydaniach.vysvetlil motiváciu prieskumu na dnešnej tlačovej konferencii projektový koordinátor TIS Michal Piško.Objasnil, že pri hodnotení sa TIS inšpirovalo prieskumom i metodikou, ktorú zrealizovalo české občianske združenie Oživení.objasnil Piško.Pokiaľ prevládali pozitívne prvky, skóre periodika presiahlo 50 percent, v prípade prevažovania negatívnych prvkov to bolo naopak.informoval Piško.Uviedol taktiež, že až v 60 percentách z celkového počtu 415 hodnotených čísel sa neobjavila ani jedna polemická zmienka a väčšina týchto titulov vykresľovala dianie v meste i činnosť samosprávy len v. Vo vydaniach, kde sa objavili alternatívne názory, tvorili podľa Piška iba necelé dve percentá samosprávnych príspevkov.poznamenal.Upozornil takisto na výrazný nedostatok článkov o zamýšľaných rozhodnutiach radnice, ktoré obyvatelia ešte môžu ovplyvniť.uviedol Piško.upozornil.Z pohľadu celkového hodnotenia v rebríčku najviac obstál Hlas Nového Mesta – noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.upozornil Piško. Na druhom mieste skončili trnavské Novinky z radnice.uviedol Piško.Na opačnom konci skončili rimavské Gemerské zvesti a Humenské noviny, ktoré podľa výsledkov TIS boli hlboko podpriemerné takmer vo všetkých ukazovateľoch.Predstaviteľov TIS vidia cestu k zvýšeniu verejnoprávnosti samosprávnych periodík v prijatí novely tlačového zákona po vzore Českej republiky, ktorá stanovila pravidlá založené na princípoch verejnoprávnosti a vyváženosti aj pre periodiká vydávané samosprávou. Dôležité je preto i naďalej merať úroveň užitočnosti radničných novín.Viac informácií o výsledkoch projektu možno nájsť na stránke hlasnetruby.transparency.sk