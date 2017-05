Tisíce cyklistov vyrazí v máji do ulíc na podporu cyklistickej dopravy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Takmer 7000 cyklistov vyrazí v máji do ulíc v rámci kampane Do práce na bicykli, ktorá je určená na podporu cyklistickej dopravy na Slovensku. Registrácia cyklistov do súťažnej časti kampane potrvá do piatka 5. mája. Tvárou Do práce na bicykli je tento rok slovenský majster sveta Peter Sagan. Informoval o tom v nedeľu organizačný tím kampane Do práce na bicykli 2017.Do práce na bicykli sa koná štvrtýkrát. Tento rok sa do súťaže zaregistrovalo 74 miest a obcí.uviedla koordinátorka kampane Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.Zamestnanci a študenti majú do piatka čas vytvoriť svoj tím a pridať sa do spomínanej súťaže. Na vytvorenie tímu sú potrební minimálne dvaja a maximálne štyria kolegovia, zaregistrovať sa musia na stránke www.dopracenabicykli.eu. Svojou účasťou podporia cieľ celej kampane, ktorým je podľa organizátorov motivácia kompetentných na úrovni štátu, samospráv a zamestnávateľov, aby vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre tých, ktorí využívajú na cestu do práce bicykel.