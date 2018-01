Tisíce federálnych zamestnancov v USA sa obávajú o pracovné miesta

Vrtuľník s turistami mieri k Soche slobody v New Yorku v nedeľu 21. januára 2018. Svetoznámu Sochu slobody v New Yorku v pondelok opäť otvoria pre verejnosť, aj keby nedošlo k dohode o obnovení financovania amerických federálnych úradov. Oznámil to v nedeľu guvernér štátu New York Andrew Cuomo, ktorého citovala agentúra AP. Podľa guvernéra bude štát New York od pondelka vynakladať denne 65.000 dolárov na výdavky spojené s federálnymi zamestnancami, ktorí zaisťujú prevádzku Sochy slobody a múzea prisťahovalectva na ostrove Ellis Island. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 22. januára (TASR) - Tisíce federálnych zamestnancov v USA sa obávajú o svoje pracovné miesta a výplaty v súvislosti s pozastavením financovania federálnych úradov.Predstavitelia Senátu sa totiž ani v nedeľu (21.1.) nedokázali dohodnúť na návrhu zákona, ktorý by zabezpečil aspoň krátkodobé financovanie federálnych inštitúcií do 8. februára. Tým došli peniaze úderom polnoci z piatka na sobotu (20. januára). To znamená tzv. shutdown, teda pozastavenie fungovania niektorých federálnych služieb.Takmer polovica z dvoch miliónov civilných federálnych pracovníkov v USA v pondelok nenastúpi do práce.povedala Jessica Klementová, viceprezidentka združenia aktívnych a penzionovaných federálnych zamestnancov, ktoré zastupuje viac ako 20.000 ľudí.Federálne služby spadajú do dvoch kategórií počas shutdownu. Delia sa na nevyhnutné, teda základné, a nepodstatné. Zamestnanci základných služieb sa musia hlásiť v práci bez toho, aby vedeli, kedy dostanú výplatu. Zamestnanci tzv. nepodstatných služieb sú nútení zostať doma bez výplaty. Nevedia totiž, či dostanú mzdu spätne, uviedla Klementová.Je pritom možné, že niektorí zamestnanci nedostali oznámenie o svojom statuse, a môže sa tak stať, že prídu v pondelok do práce len preto, aby ich poslali domov.K shutdownu došlo naposledy v októbri 2013. Trval 16 dní a doma muselo zostať viac ako 800.000 federálnych zamestnancov.Zatiaľ nie sú k dispozícii oficiálne čísla o tom, koľko ľudí tentoraz nemôže nastúpiť do práce. Ale shutdown môže poškodiť lokálne ekonomiky najmä v oblastiach, kde pravdepodobne zostanú doma tisíce tzv. nepodstatných federálnych zamestnancov, napríklad v Norfolku vo Virgínii či vo Fayetteville v Severnej Karolíne, v Lakewoode v štáte Washingtonu alebo v Oceanside v Kalifornii.Pamela Gillis Gilbertzová z centrály pre kontrolu a prevenciu chorôb v Atlante, uviedla, že Kongres v minulosti spätne zaplatil zamestnancom, ktorí počas shutdownu museli zostať doma, ale nie je to garantované.Upozornila tiež, že shutdown skomplikuje situáciu mnohým zamestnancov, aj keby peniaze neskôr dostali. Najviac sa to dotkne ľudí, ktorí majú nízke príjmy, žijú od výplaty k výplate a musia platiť účty.