Tisíce Grékov protestovali za tvrdý postoj v rokovaní s Macedónskom

Socha Alexandra Veľkého v pozadí gréckych vlajok počas protestu v meste Pella, 6. júna 2018.

Pella 6. júna (TASR) - Tisíce Grékov protestovali v stredu v rodisku starovekého vládcu Alexandra Veľkého a žiadali grécku vládu, aby zaujala tvrdý postoj v rokovaní s Macedónskom o možnom novom názve tejto krajiny. Informovala o tom agentúra AP.Pochod v meste Pella bol jedným z 25 protestných podujatí, ktoré sa v stredu konali v gréckych mestách. Organizátormi boli stúpenci tvrdého gréckeho postoja, ktorí odmietajú akékoľvek použitie názvu Macedónsko v názve tejto malej susednej krajiny.Rozhovory o ukončení 27 rokov trvajúceho sporu Macedónska a Grécka, ktoré obe krajiny začali tento rok, sa blížia k záveru. Avšak jeden grécky predstaviteľ podľa AP minulý týždeň upozornil, že dosiahnutie dohody, ktoré sa malo zrealizovať do niekoľkých dní, sa naopak vzďaľuje.Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.