Tisíce Kataláncov protestujú za nezávislosť

Demonštranti stoja vedľa klietky s hlasovacím lístkom počas protestu pred katalánskym parlamentom v Barcelone. 27. október 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 27. októbra (TASR) - Niekoľko tisíc protestujúcich sa v piatok zišlo neďaleko katalánskeho regionálneho parlamentu v Barcelone ešte pred rozpravou v tomto zákonodarnom zhromaždení, kde možno oficiálne vyhlásia nezávislosť od Španielska.Demonštranti, zhromaždení pri parku, v ktorom sa nachádza budova parlamentu, mávali katalánskymi vlajkami a skandovali heslá "Nezávislosť" či "Sloboda".Demonštranti dúfajú, že do konca dňa sa stanú svedkami vyhlásenia nového nezávislého štátu.Protestujúci Jordi Soler (68) povedal:Soler dodal:A poznamenal, že predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont navrhol rokovania s ústrednou španielskou vládou, alePuigdemont vo štvrtok vylúčil zvolanie predčasných regionálnych volieb, ktoré by mohli do určitej miery upokojiť najhoršiu politickú krízu v Španielsku za posledné desaťročia, a tým vytvoril pôdu pre konečný, rozhodujúcis Madridom.