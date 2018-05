Tisíce kosatcov sibírskych sfarbili Hostovické lúky do fialova

Tisíce kosatcov sibírskych sfarbili Hostovické lúky v Sninskom okrese do fialova. Túto prírodnú rezerváciu vyhlásili v roku 1980 za účelom ochrany najmasovejšieho výskytu tejto zákonom chránenej rastliny na Slovensku. Na snímke prasknuté tobolky kosatca sibírskeho. Foto: TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hostovice 30. mája (TASR) - Tisíce kosatcov sibírskych sfarbili Hostovické lúky v Sninskom okrese do fialova. Túto prírodnú rezerváciu vyhlásili v roku 1980 za účelom ochrany najmasovejšieho výskytu tejto zákonom chránenej rastliny na Slovensku. Územie, na ktorom sa rozprestiera, sa totiž malo poľnohospodársky využívať. Kosatec sibírsky rastie v trsoch, kvitne v priebehu mája. Dorastá do výšky viac ako meter.Ako TASR informovala Anna Macková zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK), po vyhlásení bola výmera rezervácie viac ako 11 hektárov, v súčasnosti je jej rozloha 4,65 hektára.upozornila s tým, že akákoľvek manipulácia s kosatcom sibírskym, ako je chytanie, trhanie alebo čokoľvek, čo by túto rastlinu poškodzovalo, je zakázané.uviedla. V závislosti od miery poškodenia sa môže táto suma navýšiť. Doteraz však žiadnu pokutu nedali.vysvetlila.Manažment lokality, v rámci ktorého sa prispôsobujú klimatickým zmenám, prebieha podľa Mackovej tak, že každý rok sa upravuje iná časť lúk.priblížila s tým, že táto činnosť prebieha pod odborným dohľadom Správy CHKO VK. Po pokosení zostáva hmota v lokalite približne dva až tri týždne, aby sa tobolky so semenami kosatca sibírskeho otvorili a zostali tak v území.Okrem kosatca sú v lokalite aj iné vzácne druhy rastlín, napr. mečík škridlicovitý, kosatec žltý, žltuška lesklá, bielokvet močiarny, ale aj 15 druhov machov. Z botanického hľadiska sú tam podľa Mackovej aj vzácne druhy spoločenstiev.povedala. Pozorovať v nej možno aj koníka žltopáseho či fúzača pižmového.poznamenala s tým, že v roku 2015 boli priamo v rezervácii pri pasení pozorované aj zubry. V budúcnosti je podľa jej ďalších slov potrebné zrekonštruovať poškodené oplotenie.Hostovické lúky sú od roku 2004 s ďalšími pri nej sa nachádzajúcimi pozemkami aj územím európskeho významu. Celá jeho rozloha je približne 13,49 hektára.