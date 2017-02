Tisíce ľudí protestovali v Minsku proti novému zákonu

Protest v Minsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 17. februára (TASR) - Približne 2000 ľudí sa dnes v bieloruskej metropole Minsk zišlo na demonštrácii proti zákonu zdaňujúcemu tých, čo nepracujú na plný úväzok. Išlo o jeden z najväčších protestov, aké krajina zažila v uplynulých rokoch.Legislatíva známa akovyžaduje, aby ľudia, ktorí odpracovali menej než 183 dní za rok, zaplatili vláde ako náhradu stratu na daniach v prepočte asi 235 eur.Zákon vstúpil do platnosti v roku 2015, pričom sa stretol s veľkou nevôľou bieloruskej verejnosti. Mnohí Bielorusi totiž aj viac ako dva roky po páde krajiny do hospodárskej recesie majú stále veľké problémy s tým, aby na konci mesiaca vôbec vyšli s peniazmi.Pre bývalú sovietsku republiku, ktorú už od roku 1994 vedie prezident Alexander Lukašenko označujúci sám seba zasú protesty takéhoto rozsahu nezvyčajné.Demonštranti sa dnes zišli na hlavnom námestí v Minsku. Viacerí z nich niesli transparenty s heslami akoPodľa svedkov bolo na proteste prítomných len minimum policajtov a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa bieloruské úrady snažili zabrániť tomu, aby sa konal.Bielorusko sa v hospodárskej recesii nachádza už od roku 2015. Môže za to prudký pokles cien ropy a tiež ekonomická kríza v susednom Rusku, s ktorým má táto krajina úzke hospodárske väzby a kam odchádza pracovať mnoho Bielorusov, ktorí zarobené peniaze posielajú domov.