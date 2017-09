Tisíce ľudí protestovalo voči narodeninovým oslavám diktátora Marcosa

Filipínčania protestovali na osláv stého výročia narodenia Ferdinanda Marcosa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 11. septembra (TASR) - Tisíce protestujúcich sa dnes vydali do ulíc filipínskej metropoly Manila, aby odsúdili "škandalózne oslavy" 100. výročia narodenia bývalého diktátora Ferdinanda Marcosa.Demonštranti sa snažili narušiť spomienkovú slávnosť organizovanú Marcosovou rodinou a priateľmi na Cintoríne hrdinov v Manile, kde ho pochovali vlani v novembri - desiatky rokov po tom, čo v roku 1989 zomrel.Protestujúcich však zastavili stovky príslušníkov poriadkovej polície, ktorí zablokovali vchod do cintorína, uvádza agentúra DPADemonštranti kritizovali prezidenta Rodriga Duterteho za to, že v rámci pripomenutia si spomínaného výročia vyhlásil v Marcosovej domovskej provincii Ilocos Norte deň pracovného pokoja.uviedol Bonifacio Ilagan, ktorý zakúsil mučenie počas Marcosovej 20-ročnej vlády. Je hovorcom skupiny Carmma, kampane proti návratu Marcosovej rodiny k politickej moci. Dodal, že oslavovanie Marcosa ho vlastne zbavuje viny za jeho zločiny voči filipínskemu ľudu.vyjadrila sa iné skupina, Block Marcos, ktorá sa tiež zapojila do protestu pred cintorínom. Niekoľkí jej členovia boli oblečení v čiernom a niesli fotografie niektorých z tisícov ľudí, ktorí boli zabití, umučení alebo zmizli počas Marcosovej diktatúry.