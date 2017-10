Tisíce ľudí sa zhromaždili, aby vyzvali na dialóg v politickej kríze

Ľudia v bielom oblečení sa zišli v španielskom hlavnom meste Madrid aj v katalánskej metropole Barcelona pod heslom: Nemali by sme viesť rozhovory? Išlo o odkaz španielskym politikom v Madride. 7. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Madrid 7. októbra (TASR) - Člen katalánskej, separatistami vedenej vlády Santi Vila vyzval naso Španielskom, aby sa oslabilo napätie po spornom referende o nezávislosti prosperujúceho regiónu.Vila, člen katalánskej vlády zodpovedný za rezort obchodu, povedal v piatok večer pre rozhlasovú stanicu Cadena SER, že sa usiluje presadiťso španielskymi predstaviteľmi, počas ktorého by dostalVila povedal, že v týchto chvíľach je proti jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska a chce, aby na oboch stranách vznikli komisie odborníkov, ktoré budú spolu pracovať na riešení politickej krízy.Separatisti tvrdia, že v katalánskom referende o nezávislosti z 1. októbra jasne zvíťazili. Avšak centrálna vláda v Madride uviedla, že ľudové hlasovanie bolo protizákonné, protiústavné a je teda neplatné.V referende, ktoré poznačili brutálne zásahy polície, odovzdala hlas necelá polovica oprávnených voličov.Dnes sa v Madride a Barcelone zhromaždili tisíce ľudí, ktorí vyzvali na dialóg v politickej kríze, spôsobenej katalánskym referendom o odtrhnutí regiónu od Španielska.Ľudia v bielom oblečení sa zišli v španielskom hlavnom meste Madrid aj v katalánskej metropole Barcelona pod heslom "Nemali by sme viesť rozhovory?", čo bol odkaz španielskym politikom v Madride.Organizátori týchto zhromaždení požiadali ľudí, aby nepriniesli žiadne vlajky - španielske ani katalánske, a aby si dali biele oblečenie.V Madride sa zároveň konalo ďalšie zhromaždenie za jednotu Španielska a proti nezávislosti Katalánska. Títo účastníci niesli množstvo španielskych vlajok, pričom niektorí skákali do fontány a tancovali.