Tisíce ľudí v Británii protestovali proti brexitu i vláde

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 2. októbra (TASR) - Tisíce odporcov brexitu a kritikov vlády premiérky Theresy Mayovej vyšli v nedeľu do ulíc v Manchestri, kde sa začal zjazd britských konzervatívcov. Na dvoch samostatných demonštráciách, proti vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a proti úspornej politike vlády, sa podľa polície zúčastnilo celkovo približne 30.000 ľudí, informuje agentúra DPA.Premiérka Mayová vyjadrila v úvode štvordňového zjazdu ľútosť nad slabými výsledkami svojej Konzervatívnej strany pri posledných parlamentných voľbách s tým, že sa plánuje straníckym aktivistom ospravedlniť.povedala v rozhovore pre stanicu BBC.Mayová vyhlásila v júni predčasné voľby so zámerom posilniť väčšinu konzervatívcov v parlamente, o tú však jej strana prišla a odvtedy vedie menšinovú vládu.Premiérka má tak oslabenú pozíciu a v jej kabinete naďalej prebiehajú spory okolo vystúpenia krajiny z EÚ. Za jej najnebezpečnejšieho vnútrostraníckeho protivníka je považovaný minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý opakovane zverejňuje vlastné požiadavky ohľadom brexitu. Britské médiá priniesli dohady, že chce Mayovú zosadiť.S napätím sa preto očakáva, či Johnson vo svojom prejave na zjazde v utorok vystúpi s ďalšími návrhmi týkajúcimi sa odchodu z EÚ. Mayovej prejav je naplánovaný na stredu. Napriek rozporom s Johnsonom premiérka v interview pre BBC zdôraznila, že jej kabinet je jednotný, pokiaľ ide o ciele, ktoré chce dosiahnuť.Mayová chce na zjazde postaviť do popredia vnútropolitické témy. V snahe osloviť mladších voličov už avizovala úľavy pri splácaní študentských pôžičiek a zmrazenie výšky školného. Väčšiu podporu prisľúbila aj ľuďom, ktorí si chcú kúpiť dom. Reaguje tak na zvýšenie podpory šéfa labouristov Jeremyho Corbyna, najmä medzi mladými ľuďmi. Britské médiá však očakávajú, že téma brexitu bude na zjazde konzervatívcov dominovať.