Tisíce ľudí v deň francúzskych volieb demonštrovali za jednotnú Európu

Tisíce ľudí demonštrovalo v Berlínev deň francúzskych volieb, aby podporili jednotnú Európu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa dnes zhromaždili v nemeckom hlavnom meste Berlín, aby podporili myšlienku zjednotenej Európy a proeurópsky výsledok francúzskych prezidentských volieb.Pravidelné týždenné demonštrácie, organizované radovými členmi hnutia Pulz Európy (Pulse of Europe) v Nemecku a ďalších európskych krajinách, sa začali konať koncom roka 2016, aby boli protiváhou silnejúcim nacionalistickým náladám v Európe a narastajúcemu odporu voči Európske únii. Hnutie zdôrazňuje svoju nezávislosť od politických strán. Oznámilo tiež, že demonštrácie plánuje zvolávať každú nedeľu minimálne do prezidentských volieb vo Francúzsku, ktorých prvé kolo sa koná dnes a druhé 7. mája.Tisíce demonštrantov sa dnes stretli na berlínskom námestí Gendarmenmarkt. Mávali únijnými modrými vlajkami so žltými hviezdami, držali pútače s nápisom "Berlín miluje Francúzsko" a spievali hymnu EÚ "Óda na radosť".