Tisíce ľudí vyšli do ulíc na protest proti bombovému útoku v Mogadiše

Mogadišo 18. októbra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli dnes do ulíc somálskeho hlavného mesta Mogadišo, aby protestovali proti sobotňajšiemu bombovému útoku, ktorý si vyžiadal viac než 300 životov. Informovala o tom agentúra AP.Dav zložený z prevažne mladých mužov a žien pochodoval za prísnych bezpečnostných opatrení ulicami Mogadiša s červenými čelenkami na hlavách.Podľa somálskej polície na rozhnevaných demonštrantov, ktorí smerovali k miestu sobotňajšieho útoku, strieľali vojaci Africkej únie. Jednotky reagovali streľbou do vzduchu, keď niektorí demonštranti začali na vojakov hádzať kamene.Terčom sobotňajšieho útoku bol podľa všetkého hotel Safari ležiaci v blízkosti rušnej cesty. Je vyhľadávaný Somálčanmi, ktorí sa do vlasti vrátili zo zahraničia.Bezpečnostné zložky sledovali nákladné vozidlo s nastraženou výbušninou po tom, ako im začalo byť podozrivé. Atentátnik odpálil výbušninu, keď jeho auto vošlo do križovatky, kde polícia zvyčajne zastavuje autá kvôli kontrole.Zahynulo pritom viac ako 300 ľudí a najmenej 400 osôb utrpelo zranenia. Išlo o najničivejší samostatný bombový útok v dejinách Somálska. Na záver dnešnej generálnej audiencie vo Vatikáne útok odsúdil aj pápež František.