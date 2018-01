Tisíce ľudí vzdali úctu zavraždenému Ivanovičovi

Na archívnej snímke Oliver Ivanovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kosovská Mitrovica 17. januára (TASR) - Tisíce ľudí na severe Kosova vzdalo v stredu úctu kosovskosrbskému politikovi Oliverovi Ivanovičovi, ktorého v utorok zastrelili neznámi páchatelia.S kvetmi v rukách vyšli smútiaci do ulíc Kosovskej Mitrovice, aby odprevadili truhlu s Ivanovičom, ktorú odvážali na štvrtkový pohreb do srbského hlavého mesta Belehrad, uviedla agentúra AP. Zapaľovali tiež sviečky pred sídlom jeho politickej strany, pred ktorým sa stal obeťou streľby. Pitva ukázala, že 64-ročného Ivanoviča trafili šesťkrát do hornej časti tela.Vražda vyvolala obavy zo zvýšenia nestability na Balkáne. Ivanovič bol totiž jedným z kľúčových politikov na severe Kosova, kde prevažujú Srbi. Súdny senát Policajnej a justičnej misie Európskej únie v Kosove (EULEX) ho odsúdil za vojnové zločiny počas vojny v rokoch 1998-99, avšak verdikt bol zrušený a súdny proces sa opakoval.Srbská delegácia sa v reakcii na atentát rozhodla predčasne opustiť Brusel, kde sa práve v utorok obnovili po dlhej prestávke srbsko-kosovské rokovania pod záštitou Európskej únie. Srbský prezident Aleksandar Vučič označil vraždu za teroristický čin a oznámil, že cez víkend navštívi Kosovo.Kosovská polícia vypísala odmenu 10.000 eur za informácie, ktoré povedú k vypátraniu páchateľov vraždy.Európska únia uviedla, že vraždu Ivanoviča "ostro odsudzuje" a očakáva, že úrady sa budú zo všetkých síl snažiť nájsť páchateľov a postaviť pred súd.Kosovský prezident Hashim Thaci i kosovská vláda takisto odsúdili Ivanovičovu vraždu.