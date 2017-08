Tisíce motorkárov mieria na Zemplín Foto: Motozraz Sveta motocyklov Foto: Motozraz Sveta motocyklov

Zemplínska Šírava 11. augusta (OTS) - Tisíce motorkárov pravidelne miera na východ republiky nielen z celého Slovenska, ale aj z okolitých štátov a dokonca aj vzdialenejších krajín Európy. Láka ich sem nielen „dovolenkové“ prostredie okolo „slovenského mora“, ale aj pestrý program, ktorý organizátori každoročne pripravujú. Aj tento rok Motozraz Sveta motocyklov začína už vo štvrtok. Na prvých 3000 motorkárov opäť čakajú spomienkové tričká, na prvých 500 naviac aj welcome drink.Motorkári, ktorí zavítajú na, sa nebudú zabávať len v areáli strediska Hôrka na brehu Zemplínskej šíravy, ale vyrazia aj do ulíc pochváliť sa svojimi naleštenými strojmi. Prvá zo spoločných jázd je naplánovaná už na štvrtok - opäť sa do programu vracia nočná spoločná jazda do obce Krčava. Každý jej účastník sa môže tešiť na občerstvenie, ale aj spomienkový odznak. V piatok popoludní motorkári vyrazia do ulíc mesta - nemôže chýbať tradičná spoločná jazda na Námestie slobody v Michalovciach. Tu je nielen pre motorkárov, ale aj pre divákov pripravených niekoľko súťaží pred tým, ako sa kolóna veľkého množstva motoriek pohne cez pešiu zónu. V sobotu popoludní tisícky motorkárov opäť naštartujú svoje stroje a vydajú sa na tretiu spoločnú jazdu. Sobotňajšia spanilá jazda okolo celej Zemplínskej šíravy je tradične najpočetnejšia a považuje sa za jeden zo zlatých klincov motozrazu. Kolóna býva dlhá niekoľko kilometrov a s nadšením ju vítajú v obciach, ktorými prechádza – Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa a ďalších...K letu neodmysliteľne patria aj rôzne hudobné festivaly a Motozraz Sveta motocyklov mieša karty aj v tejto oblasti. Dôležitou súčasťou programu totiž je aj veľké množstvo live koncertov. Na pódiu sa striedajú menej známe formácie a veľké esá nielen slovenskej hudby, ale aj zahraničné kapely. Maratón koncertov štartuje už od štvrtka. Tri letné noci budú poriadne nabité kvalitnou hudbou. Vo štvrtok po polnoci to bude napríklad RAMMSTEIN REVIVAL BAND SK, kapela, ktorá hrá výber tých najlepších a najpopulárnejších piesní legendárnej nemeckej skupiny vrátane detailne prepracovanej pyrotechnickej šou. Nováčikom v programe, ale inak starou známou kapelou je Karpina. Na jej recesistické songy sa takisto môžete tešiť už v prvú motozrazovú noc. Úplne prvým koncertom tohtoročného motozrazu bude vystúpenie skupiny JOZEFOVEKONE už po ôsmej hodine večer. V piatok sa návštevníci môžu tešiť až na štyri kapely. Prvou z nich bude BON JOVI rev., vzápätí na to vystúpi maďarska, takisto revivalová skupina AB-CD, ktorá verne reprodukuje hity svetoznámej formácie AC-DC. Tesne pred polnocou je na programe vystúpenie českej legendy ARAKAIN a piatkovú noc zavŕši poľská kapela ROSARIAN. Vyvrcholením Motozrazu Sveta motocyklov je sobotňajší večerný program, v ktorom zahrá KABÁT rev., no svoje miesto tu opäť má aj skvelá ska & reggae formácia POLEMIC. Tá mala na motozraze premiéru pred dvoma rokmi a zožala u publika veľký úspech. Dá sa teda predpokladať, že roztancuje dav motorkárov a návštevníkov aj tento rok...Program Motozrazu Sveta motocyklov je už tradične nabitý a pestrý. Súťaží o zaujímavé ceny sa môžu zúčastniť nielen motorkári, ale aj diváci. Veľa cien bude rozdaných aj formou tomboly. Tie sú pripravené až tri – vo štvrtok, v piatok a v sobotu. Prvou cenou vo štvrtok a v piatok sú motocykle pitbike, hlavnou cenou sobotňajšej tomboly je skúter Yamaha NMAX 125. V piatok sú na programe okrem iného aj štvrté majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky, v piatok aj v sobotu program spestrí adrenalínovou šou popredný kaskadér Adam „Special“ Peschel so skupinou Special Brothers. V sobotu na motozraz zavíta aj majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš, ktorý na svojom bicykli dokáže doslova divy. Večerný program v sobotu spestrí aj karaoke show, ohňová show, UV show, či tanečnice na tyči – pole dance. Chýbať nebude ani populárna voľba Miss mokré tričko.O hladné a smädné krky sa počas celého Motozrazu Sveta motocyklov postarajú desiatky stánkov s občersvením – so studeným pivom a horúcimi grilovanými špecialitkami. Veľkým lákadlom nepochybne budú aj vyhliadkové lety vo vrtuľníku. Bude toho ešte oveľa, oveľa viac, program sa neustále aktualizuje, sledujte preto web www.motozraz.sk