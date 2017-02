Tisíce Nemcov protestovali proti deportáciám afganských migrantov

Na ilustračnej snímke sú afganské bezpečnostné sily. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 12. februára (TASR) - Tisíce demonštrantov vyšli v sobotu do ulíc viacerých nemeckých miest, aby požadovali zastavenie nútených deportácií afganských migrantov naspäť do vlasti. Účastníci protestov zdôrazňovali, že Afganistan stále nemožno považovať za bezpečnú krajinu.V meste Düsseldorf na západe Nemecka demonštrovalo zhruba 2000 ľudí a v severonemeckom Hamburgu približne 1500. V Berlíne podľa polície protestovalo len asi 200 ľudí, organizátori však hovoria až o desaťnásobne vyššom počte." uviedli podľa agentúry DPA organizátori protestu v Hamburgu.Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok oznámila, že sa jej vláda dohodla s jednotlivými krajinskými vládami na výraznom urýchlení deportácií neúspešných žiadateľov o azyl.Otázka vracania migrantov do Afganistanu, kde povstalecké hnutie Taliban už roky bojuje proti vládnym silám, je však stále predmetom sporov.Aktivisti z nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko s poukazom na údaje OSN zdôrazňujú, že Afganistan ako celok nie je bezpečnou krajinou a že tamojšia situácia sa v poslednej dobe ešte zhoršila. Len od januára do septembra 2016 tam prišlo o život 2562 civilistov a ďalších 5835 utrpelo zranenia, čo je najvyšší počet od roku 2009.