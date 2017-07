Tisíce Poliakov protestovali ôsmy deň proti sporným zmenám v súdnictve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prezident Duda sa stretne s významnými predstaviteľmi justície

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 23. júla (TASR) - Tisíce Poliakov protestovali dnes, ôsmy deň po sebe, proti plánu vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorý by drasticky obmedzil nezávislosť súdnictva.Protestujúci vnímajú kroky PiS ako útok na demokratické základy Poľska a obviňujú lídra strany Jaroslawa Kaczyňského z autoritárskeho správania s cieľomsi moc.Ľudia sa dnes večer zhromaždili pred prezidentským palácom v hlavnom meste Varšava, kde mávali vlajkami Európskej únie a Poľska. Vyzvali prezidenta Andrzeja Dudu, aby vetoval sporný návrh zákona, ktorý by umožnil vládnej strane kontrolu nad najvyšším súdom a ostatnými zložkami justície.Poľské médiá informovali, že protesty sa dnes konajú aj v ďalších mestách po celom Poľsku a Európe.Návrh zákona v uplynulých dňoch rýchlo schválili obe komory poľského parlamentu a teraz čaká na podpis prezidenta Dudu, potom vstúpi do platnosti.Legislatívu zameranú spornú reformu súdnictva kritizuje tiež poľská opozícia a lídri Európskej únie. Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans tento týždeň varoval, že Brusel je už veľmi blízko k tomu, aby pozastavil Poľsku hlasovacie práva v rozhodovacom procese EÚ z dôvodu porušenia princípov právneho štátu.

Nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas takisto vyhlásil, že uvíta prípadné sankcie Európskej únie proti Poľsku za spornú reformu justície, ktorú sa poľská vláda chystá zaviesť. Maas zdôraznil, žePoľský prezident Andrzej Duda sa v pondelok stretne vo Varšave s predsedníčkou poľského najvyššieho súdu Malgorzatou Gersdorfovou i najvyšším predstaviteľom Národnej súdnej rady (KRS) Dariuszom Zawistowským. Informovala o tom dnes prezidentská kancelária v poľskej metropole.Prezident je podľa rovnakého zdroja pripravený na vecnú diskusiu o reforme súdnictva a chce poskytnúť obom predstaviteľom justície možnosť, aby prezentovali svoje stanoviská.Obaja patria medzi predstaviteľov súdnictva znepokojených nedávnymi krokmi súčasnej vlády premiérky Beaty Szydlovej, obaja vyzvali už skôr hlavu štátu na dialóg.