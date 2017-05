Tisíce protestujúcich v Budapešti: Európa nie je Moskva

Účastníci pochodujú počas protestu občianskeho hnutia Momentum s názvom "Patríme k Európe" v centre Budapešti. V Maďarsku, 1. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. mája (TASR) - Nová maďarská strana Momentum na pondelňajšej protivládnej demonštrácii v Budapešti oficiálne oznámila, že sa zúčastní parlamentných volieb 2018. Protestného pochodu maďarským hlavným mestom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, ktorí deklarovali, že Maďarsko patrí do Európy a nie Rusku, uviedla dnes webová stránka komerčnej televízie ATV.Protestujúci skandujúc protivládne heslá s vlajkami Maďarska a Európskej únie pochodovali od Námestia slobody po Námestie hrdinov. Kritizovali priateľstvo vlády premiéra Viktora Orbána s Ruskom, dostavbu blokov atómovej elektrárne v Paksi ruskou pomocou, obmedzovanie nezávislosti médií, korupciu, ale aj stav vzdelávania.Pred sídlom ruského veľvyslanectva kričali:. V súvislosti s Orbánovou propagandistickou dotazníkovou akciou Zastavme Brusel!, ktorej formuláre so šiestimi otázkami rozosiela vláda všetkým voličom, predseda strany András Fekete-Györ povedal, že strana Momentum chce Brusel dohnať a nie zastavovať.Podľa jeho slov chce Orbán nasmerovať Maďarsko kMoskve namiesto bohatej Európy, avšak strana Momentum spolu s mladými Maďarmi, ktorí, to nedovolí.Fekete-Györ dodal, že do 15. októbra pripraví Momentum svoj volebný program, ktorého cieľom budeMomentum sa ešte ako hnutie zviditeľnilo petíciou proti kandidatúre Budapešti na usporiadanie letných olympijských hier (OH) v roku 2024, na základe ktorej sa premiér Orbán, predseda Maďarského olympijského výboru (MOB) Zsolt Borkai a starosta István Tarlós rozhodli, že Maďarsko od kandidatúry odstúpi. O transformácii na politickú stranu rozhodli členovia hnutia 5. marca.