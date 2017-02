Tisíce Rakúšanov opäť protestovali proti viedenskému plesu pravičiarov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. februára (TASR) - Takmer 3000 ľudí protestovalo v piatok v rakúskej metropole Viedeň proti konaniu tzv. Plesu akademikov, ktorý v priestoroch bývalého cisárskeho paláca Hofburg každoročne usporadúva pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Výročná akcia do Viedne priťahuje politikov a sympatizantov krajnej pravice z celej Európy.hlásal jeden z mnohých transparentov, ktoré v piatok niesli zhromaždení demonštranti.Do viedenských ulíc bolo nasadených približne 2700 policajtov, ktorí mali predchádzať možným potýčkam. Viacerí demonštranti sa snažili účastníkom plesu zabrániť dostať sa do Hofburgu. Celkovo sa však protest zaobišiel bez závažnejších incidentov.Časť protestnej akcie bola zároveň namierená aj proti plánu rakúskeho ministra vnútra Wolfganga Sobotku, ktorý navrhol práva demonštrantov v budúcnosti výrazne oklieštiť.uviedla Magdalena Augustinová, hovorkyňa ľavicovo orientovaných organizátorov protestu.Minister Sobotka z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v piatok navrhol, aby za škody, ktoré spôsobia demonštranti, boli v budúcnosti zodpovední organizátori protestov. Zároveň povedal, že tzv. protesty zo zábavy, ktoré sa netýkajú nijakého važného problému by mohli byť v budúcnosti zakázané. Rakúske úrady by podľa Sobotku tiež mali mať právomoc rozhodnúť, kam nebudú mať demonštranti prístup vôbec, aby tak chránili majiteľov miestnych obchodov.Po tom, ako si za svoje návrhy vyslúžil kritiku ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, odborových hnutí aj väčšiny rakúskych politických strán, však minister objasnil, že organizátori protestov budú braní na zodpovednosť iba vtedy, ak počas demonštrácie sami porušia zákon. Sobotkove ďalšie návrhy obmedziť práva demonštrantov však podporila aj samotná FPÖ.povedal generálny tajomník FPÖ Herbert Kickl.Ples akademikov je v Rakúsku kontroverznou záležitosťou, keďže vychádza z tradície nacionalistických študentských spolkov. FPÖ ho organizuje pod týmto novým názvom od roku 2013.