Tisíce ruských účtov sa na Twitteri snažili ovplyvniť britské voľby

Londýn 29. apríla (TASR) - Tisíce ruských účtov na Twitteri v snahe o ovplyvnenie výsledkov vlaňajších parlamentných volieb v Británii propagovali pozitívne správy o opozičnej Labouristickej strane. S odvolaním sa na výskum britského nedeľníka The Sunday Times a Univerzity v Swansea o tom informovala agentúra Reuters.Podľa výskumu až 6500 automatických účtov poslalo krátko pred voľbami o šéfovi labouristov Jeremym Corbynovi a jeho politike pochvalné správy. Naopak o britských konzervatívcoch automatické účty písali kriticky. Podľa zistení z uvedeného výskumu bolo až deväť z desiatich správ na adresu konzervatívcov negatívnych.Automatické účty na sociálnej sieti Twitter útočili na premiérku Terezu Mayovú, pretože sa odmietla zúčastniť v predvolebných televíznych debatách. Kritizovali ju aj za to, že krátko pred bombovým útokom v Manchestri rozbehla škrty v polícii.Zistenia výskumu označil britský minister kultúry Matt Hancock za mimoriadne znepokojujúce a uviedol, že jeVláda Spojeného kráľovstva obvinila Moskvu zo zasahovania do volieb po celom svete a vysielania falošných správ v médiách, ale poprela, že by Rusko úspešne zasiahlo do britských volieb, dodáva Reuters.