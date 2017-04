Tisícky ľudí pochodovali Caracasom na znak úcty k obetiam demonštrácií

Na archívnej snímke protivládni demonštranti pochodujú po diaľnici počas masovej demonštrácie v Caracase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 23. apríla (TASR) - Tisícky Venezuelčanov vyšli v sobotu do ulíc Caracasu, aby vyjadrili úctu najmenej 20 obetiam protivládnych demonštrácií, ktoré v uplynulých týždňoch zachvátili krajinu.Masové protestné akcie vyvolané spormi ohľadom právomocí opozíciou ovládaného parlamentu trvajú vo Venezuele už od začiatku apríla. Opoziční lídri sa okrem iného dožadujú vypísania predčasných volieb.Účastníci pokojného sobotného pochodu boli oblečení v bielom a na znak úcty k obetiam protestov mali na rukách čierne stužky.Po prvýkrát od začiatku protestov dav prešiel z bohatšej východnej časti Caracasu do tradične provládnej západnej časti mesta bez odporu zo strany bezpečnostných zložiek. Opozičný politik Freddy Guevara prirovnal príchod demonštrantov do chudobnejšej časti mesta k "prekročeniu Berlínskeho múru".Pred sídlom konfederácie rímskokatolíckych biskupov držal dav minútu ticha a pohrúžil sa do modlitieb. V následných príhovoroch k účastníkom pochodu zopakovalo niekoľko opozičných lídrov svoje požiadavky vypísať predčasné voľby v krajine a oslobodiť väznených oponentov vlády.," uviedla v príhovore María Corina Machadová, ktorá ešte v roku 2014 prišla o mandát vo venezuelskom Kongrese a dostala zákaz zastávať verejnú funkciu.