Títo biatlonisti nás budú reprezentovať na ZOH v Pjongčangu

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Prezídium Slovenského zväzu biatlonu schválilo nomináciu na ZOH v Pjongčangu. Na päť žien a piatich mužov sa budú klásť vysoké nároky, no ako povedal prezident SZB Tomáš Fusko, "sme na to pripravení".Vďaka Anastasii Kuzminovej a Pavlovi Hurajtovi slovenský biatlon vyčnieval na dvoch predchádzajúcich ZOH vo Vancouveri a Soči. Teraz sa spoľahne na päť žien Anastasiu Kuzminovú, Paulínu a Ivonu Fialkové, Teréziu Poliakovú a Alžbetu Majdišovú, mužský tím tvoria Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima a Šimon Bartko.dodal Tomáš Fusko.Kým medzi ženami sa pätica jasne vyrysovala, medzi mužmi visel malý otáznik. Tomáš Fusko:Slovenský biatlon by mal v Pjongčangu nadviazať na predchádzajúce úspechy.dodal Fusko.