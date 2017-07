Títo hokejisti do 20 rokov majú šancu hrať na turnaji Summer Challenge

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia hráčov na tréningový kemp v Piešťanoch (20. – 30. júla):



brankári: Dávid Hrenák, Jakub Kostelný (obaja HK DUKLA Trenčín), Juraj Sklenár (MMHK Nitra), Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš)



obrancovia: Samuel Fereta, Tomáš Hedera, Šimon Trnavský (všetci HC SLOVAN Bratislava), Martin Krempaský, Andrej Leško (obaja HK ŠKP Poprad), Erik Rajnoha (HK DUKLA Trenčín), Dávid Matejovič (MMHK Nitra), Dušan Kmec (HC Košice), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves), Michal Ivan (HKM Zvolen), Martin Bodák (Kootenay Ice/Can.), Marek Korenčík (Lulea HF/Swe.)



útočníci: Niki Jaško, Adam Liška (obaja HC SLOVAN Bratislava), Peter Bjalončík, Filip Vašaš, Rastislav Václav (všetci HK ŠKP Poprad), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Mário Múčka (MMHK Nitra), Matej Galbavý, Alex Tamáši (obaja HC'05 Banská Bystrica), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Miloš Fafrák, Jakub Urbánek (obaja MHC Martin), Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Marián Studenič (MHKM Skalica), Patrik Hrehorčák, Jakub Lacka, Miloš Roman (všetci HC Oceláři Třinec/ČR.), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/USA)



Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner)



Náhradníci (na telefonické zavolanie):



Daniel Demo (HK Ružinov '99 Bratislava), Ján Kožiak, Adam Ružička (obaja HC Slovan Bratislava), Juraj Jakubík (MHK Dubnica nad Váhom), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Samuel Buček (MMHK Nitra), Adam Stacho (HK Havrani Piešťany), Peter Kundrik, Marko Šturma (obaja HK ŠKP Poprad), Matúš Havrila, Adrián Nazad (obaja P.H.K. Prešov), Juraj Ovečka, Sebastián Šmída (obaja MHKM Skalica), Martin Božík , Adam Dúžek, Erik Smolka (všetci HK DUKLA Trenčín), Patrik Marcinek, Martin Pospíšil (obaja HKM Zvolen), Jakub Köver (Piráti Chomutov/ČR.), David Jaša (KLH Jindřichův Hradec/ČR), Kroni Musilu (BK Mladá Boleslav/ČR), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha/ČR), Jozef Baláž (HC Vítkovice/ČR), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fin.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Swe.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Reprezentačná komisia SZĽH zaradili do tréningového kempu v Piešťanoch hráčov do 20 rokov dokopy 34 hokejistov, z ktorých sa vykryštalizuje káder na turnaj Summer Challenge v Žiline.V nominácii sú štyria brankári, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. Kemp sa uskutoční od štvrtka 20. júla do nedele 30. júla. Hráči budú v prvej fáze hrať modelované zápasy a tréneri následne zúžia káder na 23 chlapcov, ktorí v termíne od 28. do 30. júla odohrajú Summer Challenege. Ich súpermi budú Česko, Nemecko a Švajčiarsko. Po Summer Challenge urobia tréneri výber hráčov pre projekt Orange 20.