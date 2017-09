Títo Oranjes nemajú čo robiť na MS, odkazujú média Holanďanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Peter Dejong Foto: TASR/AP/Peter Dejong

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 1. septembra (TASR) - Francúzski futbaloví fanúšikovia po štvrtkovej noci oslavujú, holandskí smútia a už sa pomaly lúčia so šancami na účasť na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku. "Galskí kohúti" sa vďaka presvedčivému triumfu 4:0 dostali na čelo tabuľky kvalifikačnej A-skupiny, "Oranjes" sú až štvrtí a na lídrov strácajú šesť bodov.povedal tréner Francúzska Didier Deschamps.Na Stade de France to bola od začiatku jasná záležitosť domácich. "Les Bleus" dostal po šikovnej akcii už v 14. minúte do vedenia Antoine Griezmann. "Oranjes" v prvom polčase takmer nič neukázali, v druhom sa síce snažili viac, ale po vylúčení Kevina Strootmana ich nádherným gólom zrazil definitívne do kolien Thomas Lemar, pre ktorého to bol premiérový zásah v národnom drese. Dvadsaťjedenročný krídelník sa postaral aj o tretí gól svojho tímu a štvrtý pridal od štvrtka už jeho bývalý spoluhráč z AS Monaco Kylian Mbappé.Rodák z parížskeho predmestia Bondy strelil symbolicky v Saint-Denis prvý gól v reprezentačnom drese a oslávil svoj príchod do miestneho PSG.povedal Mbappé pre goal.com.Kým na jednej strane panovala radosť, na druhej veľké sklamanie. Holanďanom sa v prebiehajúcej kvalifikácii nedarí a utrpeli tretiu prehru. Dvakrát podľahli Francúzsku a raz Bulharsku, ktoré je tretie a vďaka víťazstvu nad Švédskom má o dva body viac (12). Severania sú s 13 bodmi druhí, Francúzi so 16 na čele."Tulipánom" ešte zostáva nádej na postup, no musia vyhrať všetky tri zostávajúce zápasy, v ktorých sa stretnú aj s oboma priamymi konkurentmi.povedal kapitán Arjen Robben na fakt, že po siedmich zápasoch s desiatimi bodmi na konte majú ešte šancu na postup.Z výkonu svojich zverencov bol sklamaný tréner Dick Advocaat, dokonca priznal ešte viac:citovala ho agentúra DPA. Kritikou do vlastných radov nešetril ani Robben:Pre Holanďanov to bola najvyššia prehra od roku 1961, keď rovnako podľahli Belgičanom.napísal denník De Volkskrant.