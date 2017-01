Títo traja hokejisti sa stali hviezdami týždňami v zámorí

Brankár Toronta Maple Leafs Frederik Andersen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. januára (TASR) - Hviezdami týždňa zámorskej hokejovej NHL sa stali pravý krídelník Philadelphie Flyers Wayne Simmonds, ľavé krídlo San Jose Sharks Patrick Marleau a dánsky brankár Frederik Andersen z Toronta Maple Leafs.Simmonds v sledovanom období zaznamenal dva presné zásahy, po jednom do siete New Yorku Rangers a Toronta Maple Leafs. Vo víkendovej exhibícii All-Star ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča.Marleau zaknihoval v uplynulom týždni v troch zápasoch šesť kanadských bodov za päť gólov a jednu asistenciu. Andersen zneškodnil v súbojoch s Calgary a Detroitom všetkých 48 striel, ktoré na neho smerovali.