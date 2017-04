Titul majstrov Európy volejbalistov do 19. rokov získali Česi

Na snímke vpravo reprezentant Česka Lukáš Vašina v zápase II. skupiny ME vo volejbale hráčov do 19 rokov Slovensko - Česko v Púchove 24. apríla 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Výsledky ME volejbalistov do 19 rokov:



finále:

Česko - Taliansko 3:2 (19, -14, 17, -19, 13)



o bronz:

Rusko - Turecko 2:3 (-22, 21, 24, -17, -13)



o 5. miesto:

Poľsko - Francúzsko 3:0 (22, 15, 15)



o 7. miesto:

Fínsko - Belgicko 1:3 (22, -20, -19, -15)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Györ 30. apríla (TASR) - Titul majstrov Európy volejbalistov do 19. rokov získali v nedeľu v Györi prekvapujúco reprezentanti Česka. Tí si vo finále poradili s Talianskom po tuhom boji 3:2, v tajbrejku uspeli 15:13. Česi sa na turnaji, ktorého jedna skupina sa hrala v Púchove stretli aj so Slovákmi. Zverenci trénera Petra Kalného s nimi prehrali tiež 2:3 po výbornom výkone. Do vyraďovacej fázy ale Slováci nepostúpili.