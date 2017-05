Titul Zlatý Amos: Najobľúbenejším učiteľom je Peter Uhrin z Bratislavy

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 9. mája (TASR) - Titul Zlatý Amos v ankete o najobľúbenejšieho slovenského učiteľa získal v tomto roku Peter Uhrin zo Základnej školy Karloveská v Bratislave. Vybojoval si ho vo včerajšom večernom finále, ktoré sa uskutočnilo v Poprade. TASR o tom informovala riaditeľka ankety Renáta Vadásyová. Zlatý Amos je podľa jej slov zábavná forma súťaže, ktorej hlavnou myšlienkou je vyzdvihnúť vzťah medzi žiakmi a učiteľmi.V rámci ankety udelili viacero ocenení. Ide napríklad o špeciálnu Cenu Jána Gašperana, zakladateľa ankety v SR, titul Zlatá škola či Amos sympaťák, pri ktorom v tomto roku zaregistrovali viac ako 100.000 platných hlasov. Bývalí žiaci môžu tiež navrhnúť pedagóga, na ktorého sa oplatí spomínať. Novinkou je udelenie ocenení pre najlepšieho učiteľa bez predsudkov a učiteľa národnostných menšín.Súčasťou celoslovenského kola bol súťažný program pripravený učiteľmi, ktorý sa v tomto roku niesol v znamení európskych krajín. Ďalšou časťou boli pripravené videovizitky, v ktorých žiaci hovorili o svojich pedagógoch. Podujatie moderovala Adela Banášová, tvárou ankety bol aj tento rok Igor Timko zo skupiny No Name, hosťom bol Adam Ďurica.V 11. ročníku súťaže bolo spolu nominovaných 23 aktívnych učiteľov. Do ankety sa zapojilo viac ako 3000 žiakov. Pripravilo ju Občianske združenie ADEVYK s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.