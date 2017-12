TKÁČ: Slovensko ekonomicky malo na to, aby sa osamostatnilo

Relácia Ekonomika Tu a teraz. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Česko na Slovensko ekonomicky nedoplácalo tak, ako si to myslela časť českej politickej reprezentácie. V rozhovore pre Tablet.TV to skonštatoval bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Marián Tkáč.O sebe uviedol, že patril do úzkeho kruhu ekonómov, ktorí sa nebáli samostatnosti Slovenskej republiky.tvrdí Tkáč.Po rozpade Československa si ľudia na nové mince a bankovky museli počkať. Vlády sa rozhodli okolkovať staré federálne bankovky, než sa začali tlačiť a raziť nové platidlá.spomína Tkáč. Tzv. kolkovanie označil za dobrý krok.myslí si Tkáč.Skončenie menovej únie prišlo podľa neho rýchlo.tvrdí Tkáč. Hovorilo sa aj o tom, že česká strana už v roku 1992 dávala tlačiť svoju menu, a to ešte v čase existencie federácie.dodal Tkáč.