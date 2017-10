TKÁČOVÁ: Po rozbitých cestách do KSK neprídu ani investori,ani turisti

Jarmila Tkáčová, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. októbra (TASR) - Kvalitné a udržiavané cesty, dostatok práce za vyššie mzdy, priaznivé podnikateľské prostredie, či ochrana životného prostredia patria k prioritám kandidátky na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Jarmily Tkáčovej. Nominantka Slovenskej národnej strany (SNS) priblížila svoje ciele a pohľad na riešenie problémov v kraji v rozhovore pre TASR.Pre kandidatúru som sa rozhodla, pretože som presvedčená, že nastal čas, aby človek z praxe ukázal, že peňazí je dosť, problémy sa dajú riešiť jednoduchšie a lacnejšie, len to treba robiť tak, akoby to robil pre seba. Aby pomoc nakoniec nezostala iba na papieri. Bola som živnostníčka a na vlastnej koži som zažívala problémy drobného podnikania. Preto som sa politicky angažovala už v Únii živnostníkov, podnikateľov a roľníkov. V regionálnej politike som nová tvár, ale ako bývalá poslankyňa slovenského parlamentu v rokoch 2002 až 2012 mám bohaté skúsenosti s výkonom verejnej služby.Kvalitné a udržiavané cesty, dostatok práce za vyššie mzdy, priaznivé podnikateľské prostredie, ochrana životného prostredia. Môj program je postavený na ľuďoch a ich šikovnosti. Oni vedia, čo chcú, len im netreba robiť prekážky, ale pripraviť im vyhovujúce podmienky bez byrokracie a korupcie, kde uspejú dobré myšlienky a nápady. Osobne mi veľmi záleží na ochrane životného prostredia, pretože ak nebudeme my, nič iné nie je relevantné. A zároveň môže kraj urobiť v tomto smere podstatne viac, ako je to doteraz, napríklad v likvidácii starých záťaží, ako sú PCB látky v Strážskom a na Zemplínskej šírave.Pre znižovanie dlhodobej nezamestnanosti navrhujem vytvoriť obvody podľa charakteru územia a v spolupráci so starostami založiť obecné podniky s konkrétnym podnikateľským zámerom. Budú plniť úlohy v roľníctve, údržbe a drobných opravách ciest, pri čistení vôd, lúk a lesov, pri prevencii povodní a zadržiavaní vody v teréne, bezpečnosti, využívaní obnoviteľných zdrojov energií, všetko podľa potreby danej lokality. Podnikateľské zámery by mali doniesť miestni živnostníci a podnikatelia, viesť by ich mali tí najlepší z nich, aby sa podnik stal postupne sebestačným a zdravo konkurencieschopným.Cesty II. a III. triedy majú slúžiť obyvateľom kraja, aby sa mohli rýchlo dostať do práce, k zdravotníckym a sociálnym službám a k diaľniciam. Nie sú určené na prepravu tovaru kamiónmi, ktoré ich ničia a poškodzujú domy. Sú hlučné, nebezpečné pre naše deti, seniorov a znečisťujú ovzdušie. V prvom rade musíme vyriešiť, ako dostať kamióny späť na diaľnice, pretože to inak finančne neutiahneme. Sú na to legislatívne možnosti, ale spolupracovať bude musieť aj vláda. Na financovanie bude potrebné združiť prostriedky z viacerých zdrojov. Na vládu musíme tlačiť aj pre urýchlené dobudovanie diaľnice, pretože s 5,4 kilometrami diaľnic je Košický kraj odkázaný na svoje komunikácie II. a III. triedy. A po rozbitých cestách k nám neprídu ani investori, ani turisti.Najväčším problémom školstva je, že sa nedokázalo adaptovať na novú situáciu na trhu práce. Bude potrebné prehodnotiť študijné programy v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zefektívniť sieť škôl. Je potrebné stavať na odboroch pre sektory, ktoré majú potenciál rastu a tvorby nových pracovných miest, ako je cestovný ruch, informačné technológie, sociálne služby a kreatívny priemysel. Víziou sú konkurencieschopné školy, ktorých absolventi sa dostanú na prestížne vysoké školy alebo si nájdu dobre platenú prácu.Sociálna oblasť vyžaduje v prístupe dobrotu a ľudskosť. Mojím cieľom je, aby kraj vybavoval 100 percent žiadostí o umiestnenie do niektorého zo sociálnych zariadení a nájsť peniaze na stavbu sociálnych bytov. Zavediem inštitút licencovanej opatrovateľky, aby ženy neodchádzali za touto prácou z rodín. Podstatne väčšiu pozornosť chcem venovať problému domáceho násilia a zriadeniu bezpečných domovov v každom okrese, kde chýbajú. Do konca volebného obdobia by som chcela, aby v každom okrese bol poskytovateľ odľahčovacej služby pre osoby, ktoré sa starajú o svojich postihnutých rodinných príslušníkov na obdobie, keď túto starostlivosť z najrozličnejších dôvodov nemôžu vykonávať. Zvýšim platy a spoločenský status pracovníkov v sociálnych službách, nájdem na to prostriedky cez efektívnejšie využívanie zdrojov. Veci musíme robiť jednoduchšie a lacnejšie.Celý systém financovania cez eurofondy vnímam s jedným veľkým a zásadným problémom - o témach rozhodujú úradníci za bruselským stolom, v lepšom prípade za slovenským. Nerešpektuje sa osobitosť konkrétnych lokalít so skutočnými ľuďmi. Najlepšie to dokazujú projekty pre marginalizované rómske komunity, do ktorých sa naliali milióny eur, ale situácia týchto ľudí sa nezlepšila, dokonca sa zhoršuje. V tom sú cezhraničné spolupráce pružnejšie a bližšie potrebám regiónu. Ja by som uvítala podstatne viac projektov pre aktívny manažment životného prostredia a nakladanie s odpadmi. Lebo odpad je surovina, nemôžeme ho len tak ľahostajne páliť a zahrabávať, v čom patríme celoslovensky k najhorším v EÚ.