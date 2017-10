TL: Detva prepustila trénera Kapustu, nahradil ho Dornič

Na snímke Dušan Kapusta. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 21. októbra (TASR) - Iba dva týždne vydržal v pozícii hlavného trénera hokejistov HC 07 Detva Dušan Kapusta. Vedenie klubu ho po sérii zlých výsledkov odvolalo z funkcie, v ktorej ho nahradil Ivan Dornič.Ako v sobotu informovala oficiálna internetová stránka posledného tímu Tipsport Ligy, majiteľ klubu Róbert Ľupták sa rozhodol pre tento krok s cieľom zlepšiť výsledky mužstva a priniesť do neho nový impulz. Kapusta sa ujal kormidla v Detve na začiatku októbra, keď nahradil Miroslava Chudého, no ani nový lodivod nedokázal oživiť hru mužstva.Päťdesiatpäťročný Dornič odštartoval svoju trénerskú kariéru v Nemecku, na Slovensku pôsobil najprv ako hlavný tréner v Trnave (1998-2000), potom viedol juniorku Slovanu Bratislava (2000-2006) a v roku 2006 pracoval aj ako asistent trénera pri reprezentácii SR do 18 rokov. Z mládežníckeho hokeja sa potom presunul späť do klubového, v sezóne 2006/2007 viedol Nitru, o rok neskôr jeho kroky putovali do Maďarska. Potom trénoval HC Havířov, rakúsky Feldkirch a MHC Martin.