TL: Dubec pokračuje v Nových Zámkoch

Nové Zámky 20. júna (TASR) - Skúsený hokejový útočník Marek Dubec odohrá v drese Nových Zámkov už piatu sezónu v rade. Vedenie tipsportligového klubu s ním v pondelok podpísalo novú zmluvu. Informovala o tom oficiálna internetová stránka HC Nové Zámky.Tridsaťpäťročný krídelník je odchovancom klubu, vrátil sa do neho po sezóne 2012/2013. V bielo-zelenom drese bol pri víťazstve v MOL lige i pri postupe do najvyššej súťaže. V minulej sezóne nastúpil na 43 zápasov, v ktorých si pripísal osem bodov (5+3). Dovedna za Nové Zámky odohral už vyše 220 stretnutí, okrem toho pôsobil na Slovensku aj vo Zvolene, Trenčíne či Spišskej Novej Vsi. V sezóne 2003/2004 získal v Česku so Vsetínom majstrovský titul a v ročníku 2011/2012 s Briançonom Francúzsky pohár. V roku 2001 ho z 247. miesta draftoval klub Buffalo Sabres, v NHL si však nikdy nezahral. Svoju krajinu reprezentoval pred 17 rokmi na MS hráčov do 18 rokov.