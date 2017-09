TL: HC Nové Zámky prehrali s HK Orange 20 o dva góly

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Hlasy po zápase



Štefan Mikeš, tréner HC Nové Zámky: "Samozrejme, nie sme spokojní. Sú to stratené tri body, aj keď dvadsiatka má svoju kvalitu. Body sa však ťažko dobiehajú. Normálne by mal extraligový tím zvíťaziť. Musím vyzdvihnúť aj výkon súpera, napádali nás, dostali nás aj pod tlak. Stále znepríjemňovali hru našim obrancom pri rozohrávke. Nezačalo sa to zle, dali sme na 1:0 a mali sme ďalšie šance. V druhej tretine sme však za štyri minúty inkasovali trikrát, a to sú neospravedlniteľné chyby. Potom sa do toho už ťažko vracalo. Netvrdím, že by to chlapci odflákali alebo nebojovali, ale, naozaj, v hlave to nebolo ideálne nastavené na tento zápas. Utvorili sme si šance, mohli sme zvíťaziť, ale viac ma mrzia chyby, ktoré sme urobili."





Ernest Bokroš, tréner HK Orange 20: "Tento zápas hodnotím veľmi kladne, pretože sme hrali moderný, útočný, celoplošný hokej, aktívne piati dopredu, piati dozadu. Chlapcov musím pochváliť, pretože, naozaj, všetky tretiny odohrali v nasadení, zvládali osobné súboje. Samozrejme, pre nás bolo najpodstatnejšie, že sa nám podarilo streliť góly, čo chlapcov veľmi povzbudilo. Musím pochváliť aj brankára, ktorý nás vo štvrtok podržal. Priznávam, mali sme aj trochu šťastia, ale pri takýchto výsledkoch to šťastie býva."







Nové Zámky 14. septembra (TASR) - Hokejsti HC Nové Zámky prehrali s HK Orange 20 3:5 po tretinách 1:1, 1:3, a 1:1.Góly: 9. Rehák (Dubec), 33. Prapavessis (Novotný, Salija), 55. Zbořil (Kovačevič, Plášil) – 15. Šmída (Dlapka, Marcinek), 28. Vybiral (Čacho, Zeleňák), 31. Marcinek (Hílek), 32. Vašaš (Čacho), 60. Jaško. Rozhodovali: Goga, Konc - Synek, Výleta, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.HC Nové Zámky:Romančík (32. Kováč) - Kovačevič, Plášil, Prapavessis, Salija, Chovan, Deyl, Hain, Roupec - Schultz, Špirko, Varga - Zbořil, Novotný, Surovka - Tibenský, Dubinin, Lantoši - Fábry, Rehák, DubecHK Orange 20:Durný – Forrai, Hílek, Zeleňák, Švarc, Dlapka, Matejovič, Krempaský, Kuna – Mesaroš, Kundrik, Jaško – Vašaš, Čacho, Vybiral – Marcínek, Šmída, Smolka - Václav, Bjalončík, MúčkaDo duelu s "mladými kohútmi" vstúpili Novozámčania oslabením pre vylúčenie Vargu, ktoré hráči dvadsiatky nepotrestali. V piatej minúte preveril Durného domáci Dubinin, ale brankár stál na mieste. Z podobnej pozície vypálil pomedzi brániaceho hráča Zbořil, tiež bez úspechu. V prvých siedmich minútach ukázali viac aktivity hráči HK Orange 20. Na druhej strane sa po Deylovom nahodení dostával do zakončenia Lantoši. V 9. minúte sa domáci ujali vedenia, keď sa puku zmocnil na obrannej modrej čiare Rehák a z brejku blafákom prekonal Durného. V šanci sa na druhej strane ocitol aj Vybiral, bekhendom nedokázal usmerniť puk. V následnej presilovke mohli udrieť hráči HK Orange 20, Romančík dobre zasiahol betónom proti Kunovmu zakončeniu. Podobne si poradil i s pokusmi Múčku a Zeleňáka. Veľkú príležitosť mali hostia v 15. minúte, keď unikol po ľavom krídle Vašaš, pred bránkou našiel Čacha, ten nezakončil ideálne. Novozámčania pôsobili v úvodnej tretine nekoncentrovaným dojmom. Následne odolal domáci brankár i Čachovej strele švihom z pravého kruhu. Hostia sa však radovali už o pár sekúnd, keď sa presadil Šmída. V závere tretiny nevyužili Zámčania presilovú hru, naopak, po pravom krídle opäť unikol Vašaš, z uhla neprekonal Romančíka. O niekoľko sekúnd neskôr zasahoval zámocký brankár znova, tentoraz skvele proti Šmídovmu zakončeniu zblízka.V úvode druhej časti ukázali domáci snahu pridať ďalší gól, brankár Durný odolal ich snahe. Keď neuspel ani domáci Schultz, ktorého našiel krížnou prihrávkou Kovačevič, bolo jasné, že Novozámčania sa pridlho zahrávali s ohňom. Až sa popálili. V 26. minúte gólovo zakončil hosťujúci Vybiral. Následne sa z otočky spomedzi kruhov nepresadil Rehák a dvakrát stroskotal i Varga. V polovici stretnutia unikol po pravej strane Jaško s Hílkom, k puku sa dostal Marcinko a bez väčších problémov ho poslal za Romančíkov chrbát. Domáci tréner Mikeš na tento vývoj zareagoval oddychovým časom. Ani to však nepomohlo, pretože už o niekoľko sekúnd sa presadil pohotovou strelou z prvej Vašaš a výber HK Orange 20 viedol 4:1. V následnej presilovej hre sa po Novotného prihrávke presadil domáci obranca Prapavessis.Do tretej tretiny vstúpili domáci znova oslabením, z ktorého sa neskôr vykľulo oslabenie o dvoch hráčov. Hostia to nedokázali zužitkovať. Napriek tomu stále podnikali výpady do novozámockej tretiny, pri jednom z nich neuspel tiesnený Šmída. Mladých hokejistov podržal aj brankár Durný, ktorý odolal pokusu Plášila i prudkej strele Kovačeviča. Následne vytlačil nebezpečné nahodenie Chovana. Na strane Zámčanov sa nepresadil zblízka ani Špirko, ktorý v páde už nedokázal dočiahnuť na puk. Piaty gól HK Orange 20 mohol pridať výborne hrajúci Čacho, no tiesnený obrancom zoči-voči Kováčovi neuspel. Postupom času sa na hokejkách domácich usadila nervozita, navyše, hosťom sa rozchytal Durný, čo dokázal aj pri Vargovej strele od modrej a Prapavessisovom zakončení. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času sa podarilo Novozámčanom znížiť na rozdiel jediného gólu, keď sa presadil Zbořil. Vzápätí mohol vyrovnať Prapavessis, no v skrumáži nedokázal zasunúť puk do bránky. V úplnom závere ešte predviedol svoje majstrovstvo domáci brankár Kováč, ktorý zneškodnil Vašašov nájazd. Devätnásť sekúnd pred koncom ešte upravil skóre na 5:3 z pohľadu hostí do prázdnej bránky Jaško.