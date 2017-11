TL: Košičania o pokute kvôli výsledkom veľmi nehovorili

Na archívnej snímke vľavo kapitán Košíc Ladislav Nagy tečuje puk pred brankárom Popradu Lukášom Gavalierom Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. novembra (TASR) - Viac než o samotnom priebehu sa po piatkovom stretnutí hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HKM Zvolen (3:4 po sn) hovorilo o pokutách pre košický tím. Pár hodín pred šlágrom kola vedenie klubu v tlačovej správe uviedlo, že dôvodom sankcií sú "neakceptovateľné výsledky, prístup a herný prejav mužstva, osobitne na klziskách súperov." Samotní hokejisti to komentovať nechceli, sústredili sa na svoj výkon a vďaka zisku bodu za remízu po riadnom hracom čase poskočili na druhú priečku tabuľky.Informácia o vysokých pokutách pre celý košický tím bola prekvapujúca. Hokejová verejnosť ju neočakávala, pre hráčov to bol po sérii náročných zápasov na západnom Slovensku nepríjemný šok. Stredajšia prehra 3:5 v Nových Zámkoch zrejme definitívne rozhodla o nepopulárnom opatrení. Málo platná bola aj predošlá výhra 7:1 na piešťanskom ľade s "dvadsiatkou," či nedávne presvedčivé víťazstvá nad Banskou Bystricou a Trenčínom. Vedenie klubu je sklamané najmä z výsledkov na súperových klziskách. "Sme mužstvo dvoch tvárí. Doma predvádzame pekný hokej, ale vonku to nejde. S výnimkou zápasu s "dvadsiatkou" sme vonku vyhrali len tri zápasy a aj tie iba tesne o gól. To je dôvod našej nespokojnosti. Tento tím má naďalej našu dôveru. Nechceme riešiť jednotlivcov a preto sme zvolili kolektívnu formu pokuty," uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Rastislav Rusič. Košickí hokejisti mali do zápasu so Zvolenom vlažný vstup, na ktorom sa okrem nepríjemných sankcií mohla podpísať aj únava z náročného cestovania. Východniari mali za sebou tri zápasy u geograficky vzdialených súperov.uviedol kapitán Ladislav Nagy.Na domácich hráčoch bola po zápase badateľná väčšia frustrácia než po iných ligových prehrách. Po tejto sa paradoxne vďaka získanému bodu dostali na druhé miesto tabuľky, keďže Banská Bystrica doma prehrala s Popradom. Na vysokých pokutách, o ktorých pár hodín pred zápasom informoval klub, to však už nič nezmenilo.poznamenal Nagy, ktorý pripomenul, že v prípade niekoľkých víťazstiev a zaváhania Trenčína by mohli byť Košičania čoskoro na čele Tipsport Ligy. Na otázku, či finančné sankcie považuje za správnu motiváciu k lepším výsledkom, mal jasnú odpoveď: "Podobne stroho sa k nepríjemnej téme postavili aj ďalší hráči, ktorí nemali problém hodnotiť zápas so Zvolenom, ale k pokute sa nevyjadrovali. Nadšený z kroku vedenia nebol ani tréner Milan Jančuška.poznamenal Jančuška.