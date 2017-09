TL: Liga má viaceré novinky, ponúkne jedinečný All Star víkend

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Nová sezóna 2017/2018 hokejovej Tipsport Ligy odštartuje v piatok s niekoľkými zaujímavými novinkami. Cieľ je vtiahnuť fanúšikov do hry a sprostredkovať im neopísateľné športové zážitky.Nový ročník prináša v rámci 25. výročia samostatného fungovania súťaže štyri novinky: Fantasy ligu, Vyšehradský pohár, nový koncept All Star víkendu a priame prenosy aj na stanici TV 213. V záujme zatraktívnenia a transparentnosti sa mení systém videorozhodcu. "povedal riaditeľ TL Richard Lintner na stredajšej tlačovej konferencii. Videorozhodca bude kontrolovať aj každý jeden gól, pričom jeho úlohou bude určiť strelca gólu a asistentov.V novom ročníku Tipsport Ligy budú zápasy rozhodovať dvaja hlavní arbitri. Riaditeľ súťaže pri tejto príležitosti prezradil ďalšiu novinku:Vo februári sa stretnú v Bratislave v rámci All Star víkendu výbery českej ligy, nadnárodnej EBEL a nemeckej DEL. Takáto spoločná akcia sa ešte nikdy v histórii v rámci hokeja neudiala. "Je to darček k 25. výročiu ligy," dodal Lintner.