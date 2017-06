TL: Nové Zámky angažovali maďarského reprezentačného obrancu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Nové Zámky 30. júna (TASR) - Defenzívu hokejového tipsportligistu HC Nové Zámky posilnil obranca Jesse Dudás. Dvadsaťdeväťročný rodák zo St. Albert v kanadskej provincii Alberta je držiteľom maďarského pasu a predstavil sa aj v maďarskom drese na MS 2016 v Rusku.Dudás hokejovo vyrastal v rodnom St. Albert. Od konca sezóny 2003/2004 pôsobil v juniorskej WHL, kde obliekal dresy Lethbridge Hurricanes, Prince George Cougars, Swift Current Broncos a Reginy Pats. V roku 2006 ho draftoval klub Columbus Blue Jackets v 6. kole zo 159. miesta, no do NHL sa mu nepodarilo prepracovať. V zámorí nastupoval vo farmárskej ECHL v tímoch Charlotte Checkers a Orlando Solar Bears, vyskúšal si aj nižšie súťaže IHL, CHL a NPHL. Po sezóne 2013/2014 odišiel do Európy, dva roky hrával MOL ligu za Miškovec. Počas oboch sezón získal titul, pričom v ročníku 2014/2015 práve vo finále proti Novým Zámkom. Minulú sezónu odštartoval vo fínskej Liige v klube TPS Turku. Počas jediného zápasu za TPS v Lige majstrov, v ktorom skóroval do siete Liberca, sa nešťastne zranil a vynechal takmer celú sezónu. Jej záver strávil v MOL lige, tentoraz v drese Debrecínu, kde v 17 zápasoch strelil štyri góly a pripísal si aj 13 asistencií. Počas pôsobenia v Miškovci získal maďarské občiansto, Maďarsko reprezentoval aj na vlaňajšom svetovom šampionáte v Petrohrade. Informáciu priniesla webstránka HC Nové Zámky.