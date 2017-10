TL: Poprad opäť lovil v ruských vodách, posilou útočník Šitikov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Poprad 26. októbra (TASR) - Vedenie HK Poprad zareagovalo na odchod útočníka Michaela Vandasa do Litvínova. Novou posilou sa stal majster sveta do 18 rokov Dmitrij Šitikov, ruský hokejista by mal v novom drese debutovať v najbližšom zápase proti Detve. Klub o novej posile informoval na svojej oficiálnej webstránke.Šitikov pôsobil v uplynulých deviatich sezónach v Kontinentálnej hokejovej lige. Postupne nastupoval za Dinamo Moskva, SKA Petrohrad, Severstaľ Čerepovec, Amur Chabarovsk, Sibir Novosibirsk a Viťaz Podoľsk.uviedol Šitikov pre klubový web.Uplynulé štyri sezóny odohral za Podoľsk. Ročník 2016/2017 sa mu príliš nevydaril, keď v 20 zápasoch získal iba tri body za asistencie. Celkovo má však v KHL na konte 398 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 55 gólov a 47 asistencií. Vizitku 31-ročnej posily "kamzíkov" zdobí aj titul majstra sveta do 18 rokov zo sezóny 2003/2004.