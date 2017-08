TL: Pro-Hokej odporučil SZĽH, aby pridelil Detve licenciu

Na snímke Richard Lintner. Foto: TASR/ Martin Baumann Foto: TASR/ Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

>Bratislava 10. augusta (TASR) - Spoločnosť Pro-Hokej a.s. ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej súťaže odporučila vo štvrtok výkonnému výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), aby pridelil HC Detva tipsportligovú licenciu pre budúcu sezónu 2017/2018.uviedol v tlačovej správe generálny manažér spoločnosti Pro-Hokej a.s. Richard Lintner.Detva sa tak môže stať desiatym účastníkom TL. Účastník baráže z predchádzajúceho ročníka prejavil záujem o vstup do najvyššej súťaže po tom, ako MHC Martin nesplnil licenčné podmienky pre účinkovanie v TL.