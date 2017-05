TL: Tréneri Mikeš a Černý pokračujú v Nových Zámkoch

Štefan Mikeš Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nové Zámky 5. mája (TASR) - Hokejový tréner Štefan Mikeš so svojím asistentom Ivanom Černým povedú A-mužstvo Nových Zámkov aj v nasledujúcej sezóne Tipsport Ligy. Vedenie klubu vyjadrilo spokojnosť so službami trénerského dua, výsledkom ktorej je zmluva pre nasledujúcu sezónu. V klube zároveň končí útočník Erik Čaládi, ktorého novým pôsobiskom bude HK Poprad. Novozámocký klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Štefan Mikeš prišiel do HC Nové Zámky v decembri 2016 po tom, čo v pozícii hlavného trénera nahradil Júliusa Pénzeša. Tím nováčika Tipsport ligy doviedol postupu do vyraďovacích bojov, v ktorých Novozámočania vypadli po štvrťfinálovej prehre 1:4 na zápasy s Banskou Bystricou. "uviedol prezident klubu HC Nové Zámky František Sucharda pre klubovú stránku.