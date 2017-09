TL: Útočníci Miklík a Bartek mieria do Zvolena

Na snímke Michel Miklík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 25. septembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HKM Zvolen je blízko k dohode s dvomi posilami do ofenzívy. Pod Pustý hrad mieria útočníci Michel Miklík a Martin Bartek. Informáciu prinieslo pondelňajšie vydanie denníka Šport.Miklík začal aktuálnu sezónu v prvoligovom tíme HC Osmos Bratislava. V troch dueloch dosiahol bilanciu tri góly a dve asistencie. V Tipsport Lige krátko pôsobil aj v minulej sezóne, v ktorej odohral osem zápasov v drese HC Košice (bilancia 7+3). Neskôr však zamieril do Komety Brno a sezónu dohral vo fínskom klube JYP Jyväskylä.Pre 37-ročného Barteka by išlo o návrat do najvyššej slovenskej súťaže po 11-tich rokoch. V nej obliekal dresy rodného Zvolena i Slovana Bratislava. Sezónu 2016/2017 strávil v druhej najvyššej nemeckej súťaži, predtým šesť rokov pôsobil v českej extralige. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 157 zápasov, v ktorých získal 183 kanadských bodov. V sezóne 2003/2004 ovládol produktivitu celej ligy, keď v 65 zápasoch získal až 98 bodov. V zbierke má aj majstrovský titul z roku 2005 v drese Slovana. Pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach, v Európe si vyskúšal aj ligy vo Fínsku, Švédsku i Rusku.