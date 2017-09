TL: V piatok odštartuje prvé kolo najvyššej hokejovej súťaže

Na snímke riaditeľ Tipsport ligy Richard Lintner Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Nová sezóna hokejovej Tipsport Ligy 2017/18 odštartuje v piatok s niekoľkými zaujímavými novinkami. V prvom kole na seba v repríze vlaňajšieho finále narazia HC ‘05 iClinic Banská Bystrica a HK Nitra. Základná časť má 54 kôl a potrvá do 11. marca. V súťaži sa predstaví jeden nováčik, MHC Martin vystriedal HC 07 ORIN Detva.Klub zo stredného Slovenska získal licenciu po tom, čo jej podmienky nesplnili Martinčania.povedal pre TASR riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner.Do ligy sa vrátilo niekoľko hráčov, ktorí dlhší čas pôsobili v zahraničí. V Trenčíne budú hrať Branko Radivojevič, Peter Frühauf, či Tomáš Starosta, v Poprade Michael Vandas. Nitra sa v uplynulých dňoch dohodla na zmluve s Milanom Hruškom a do Žiliny zamieril po piatich rokoch Tomáš Harant. Okrem toho sa v Tipsport lige predstaví množstvo zaujímavých hráčov zo zahraničia.dodal Lintner.Napriek odchodu kľúčových opôr bude chcieť o najvyššie priečky opäť bojovať Banská Bystrica.povedal pre klubový web športový manažér Július Koval. Po vlaňajšom neúspechu budú chcieť výraznejšie do bojov o titul prehovoriť aj "oceliari" z HC Košice, ktorí idú do novej sezóny nielen s odchovancami, ale aj so zámorskými a severskými legionármi.želá si Lintner. Po dvoch účastiach vo finále sú nemalé očakávania aj v Nitre, tréner Andrej Kmeč je však opatrný.Po starom zostáva hrací systém v prípade nerozhodného výsledku. Predĺženie v základnej časti sa bude hrať formátom 3 na 3. Vlani sa všetkých desať klubov zhodlo na zmene nadstavenia v play off, od duelu číslo 5 nebudú víťaza určovať samostatné nájazdy, ale 20-minútové predĺženia, ktoré potrvajú až do vsietenia zlatého gólu. Desať klubov TL absolvuje v nadchádzajúcej sezóne 54 kôl a dovedna 56 stretnutí vrátane súbojov proti HK Orange 20. Hrať sa bude piatky a nedele, vždy v nedeľu o 17.00 h budú na programe televízne zápasy RTVS. Vybraný piatkový duel odvysiela TV 213. "Dvadsiatkári" budú hrať svoje zápasy v utorok a štvrtok. Hrať sa bude aj 1. novembra na Sviatok všetkých svätých a tak ako vlani aj na Štefana 26. decembra.All Star víkend sa uskutoční vo februári a bude mať úplne novú štruktúru. Zúčastnia sa ho výbery domácej a českej ligy, nadnárodnej EBEL a nemeckej DEL. Takáto spoločná akcia sa ešte nikdy v histórii v rámci hokeja neudiala.informoval Lintner, ktorý verí, že sa opäť budú vo väčšom množstve napĺňať tribúny.1. kolo - piatok 8. septembra 2017HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra (17.30)MsHK Doxxbet Žilina - HK Poprad (18.00)HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš (18.00)HC Košice - HC 07 Orin Detva (18.30)HC Nové Zámky - HKM Zvolen (18.30)