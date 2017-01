Tlaková níž Egon spôsobila v Nemecku problémy v doprave

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Berlín 13. januára (TASR) - Komplikácie v doprave v Dolnom Sasku a výpadky dodávok elektriny v častiach Bavorska spôsobila v noci nadnes tlaková níž Egon sprevádzaná zosilnením vetra a dažďom so snehom.V dôsledku škôd spôsobených počasím bola zastavená premávka na železničnej trati medzi Hannoverom a Brémami. Dočasne neprejazdné boli viaceré trate aj v iných spolkových krajinách, napríklad medzi Giessenom a Frankfurtom nad Mohanom, Darmstadtom a Bensheimom a Kolínom nad Rýnom a Siegenom. Maximálna rýchlosť vlakov ICE bola až do odvolania znížená na 200 km/h.Severné Porýnie-Vestfálsko bolo síce ušetrené od sneženia, starosti tam však robil silný vietor a dážď.Vietor miestami so silou orkánu zasiahol ako prvé spolkové krajiny Sársko a Porýnie-Falcko, kde vyvracal stromy a spôsobil škody na elektrických vedeniach. V Bádensku-Württembersku riešila polícia viac ako 400 hlásení týkajúcich sa väčšinou spadnutých stromov, strhnutých plotov a dopravných značiek.V nadmorskej výške 554 metrov na vrchu Weinbiet v Porýní-Falcku bola zaznamenaná rýchlosť vetra s rýchlosťou do 148 km/h.Horská služba upozornila, že v najvyšších polohách Álp platí tretí z piatich stupňov lavínového nebezpečenstva.Meteorológovia predpovedajú, že za šesť hodín môže v nadmorskej výške 400-600 metrov napadnúť do 30 centimetrov snehu.